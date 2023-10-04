مباشر دوري الأبطال – بورتو (0) - (1) برشلونة.. لايبزيج (1) - (3) سيتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي ثاني جولات دوري أبطال أوروبا.

بورتو X برشلونة

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ق90+3: طرد لجافي بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

ق83: هدف لبورتو؟ لا لا، الحكم يلغي هدفا سجله مهدي طارمي بركلة خلفية مزدوجة بداعي التسلل.

ق79: إلغاء ركلة جزاء بورتو واحتسابها لمسة يد على لاعب الفريق البرتغالي.

ق77: ركلة جزاء لبورتو بداعي لمسة يد على كانسيلو.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف دون رد.

ق45+1: جوووووووووووول أوووووووول لبرشلونة من فيران توريس.

ق34: ليفاندوفسكي يخرج مصابا ويشارك فيران توريس بدلا منه.

ق23: صاروخية من جواو فيليكس لمسها ديوجو كوستا بأطراف أصابعه وحولها لركلة ركنية.

ق17: تير شتيجن يتألق أمام تسديدة ستيفين أنتونيس.

انطلاق المباراة.

لايبزيج X مانشستر سيتي

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نهاية المباراة بانتصار سيتي بثلاثة أهداف لهدف.

ق90+2: جوووووووووول ثالث لسيتي عن طريق جيريمي دوكو.

ق84: جوووووووووووول ألفاريز يسجل هدفا ثانيا رائعا بتسديدة مقوية من على حدود منطقة الجزاء.

ق48: جوووووووووول أوبيندا يدرك التعادل للايبزيج.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف دون رد.

ق25: جوووووووووول أووووووووول فيل فودين يفتتح التسجيل لسيتي.

ق14: دفاع لايبزيج شتت تسديدة من ريكو لويس تابعها فيل فودين لكن كرته مرت بجوار المرمىم بقليل.

انطلاق المباراة.