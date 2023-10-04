انتهت دوري الأبطال – بورتو (0) - (1) برشلونة.. لايبزيج (1) - (3) سيتي
الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 21:39
كتب : FilGoal
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بورتو X برشلونة
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نهاية المباراة بانتصار برشلونة بهدف دون رد.
ق90+3: طرد لجافي بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.
ق83: هدف لبورتو؟ لا لا، الحكم يلغي هدفا سجله مهدي طارمي بركلة خلفية مزدوجة بداعي التسلل.
ق79: إلغاء ركلة جزاء بورتو واحتسابها لمسة يد على لاعب الفريق البرتغالي.
ق77: ركلة جزاء لبورتو بداعي لمسة يد على كانسيلو.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف دون رد.
ق45+1: جوووووووووووول أوووووووول لبرشلونة من فيران توريس.
ق34: ليفاندوفسكي يخرج مصابا ويشارك فيران توريس بدلا منه.
ق23: صاروخية من جواو فيليكس لمسها ديوجو كوستا بأطراف أصابعه وحولها لركلة ركنية.
ق17: تير شتيجن يتألق أمام تسديدة ستيفين أنتونيس.
انطلاق المباراة.
لايبزيج X مانشستر سيتي
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نهاية المباراة بانتصار سيتي بثلاثة أهداف لهدف.
ق90+2: جوووووووووول ثالث لسيتي عن طريق جيريمي دوكو.
ق84: جوووووووووووول ألفاريز يسجل هدفا ثانيا رائعا بتسديدة مقوية من على حدود منطقة الجزاء.
ق48: جوووووووووول أوبيندا يدرك التعادل للايبزيج.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف دون رد.
ق25: جوووووووووول أووووووووول فيل فودين يفتتح التسجيل لسيتي.
ق14: دفاع لايبزيج شتت تسديدة من ريكو لويس تابعها فيل فودين لكن كرته مرت بجوار المرمىم بقليل.
انطلاق المباراة.