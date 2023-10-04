مباشر دوري الأبطال – بورتو (0) - (1) برشلونة.. لايبزيج (0) - (1) سيتي
الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 21:39
كتب : FilGoal
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بورتو X برشلونة
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انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف دون رد.
ق45+1: جوووووووووووول أوووووووول لبرشلونة من فيران توريس.
ق34: ليفاندوفسكي يخرج مصابا ويشارك فيران توريس بدلا منه.
ق23: صاروخية من جواو فيليكس لمسها ديوجو كوستا بأطراف أصابعه وحولها لركلة ركنية.
ق17: تير شتيجن يتألق أمام تسديدة ستيفين أنتونيس.
انطلاق المباراة.
لايبزيج X مانشستر سيتي
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انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف دون رد.
ق25: جوووووووووول أووووووووول فيل فودين يفتتح التسجيل لسيتي.
ق14: دفاع لايبزيج شتت تسديدة من ريكو لويس تابعها فيل فودين لكن كرته مرت بجوار المرمىم بقليل.
انطلاق المباراة.