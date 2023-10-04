خبر في الجول - أحمد أيوب يتولى قيادة المروج الليبي

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 21:27

كتب : عمرو نبيل

أحمد أيوب

أتم أحمد أيوب اتفاقه مع نادي المروج الليبي لتولي القيادة الفنية للفريق.

ومن المقرر أن يتولى أحمد أيوب قيادة المروج الليبي خلال الموسم الجاري من مسابقة الدوري.

وعلم FilGoal.com أن أيوب عقد جلسة خاصة مع مسؤولي المروج في القاهرة.

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ووقع أيوب على عقود تدريب الفريق بعد الاتفاق على كافة البنود الشخصية.

وكان حرس الحدود آخر تجارب أحمد أيوب الفنية، ورحل عن الفريق في مايو الماضي.

وتولى أحمد أيوب قيادة حرس الحدود في 26 مباراة بالدوري قبل أن يرحل في شهر مايو عقب مرور 26 جولة.

وسبق وأن كان أيوب مدربا مساعدا في إنبي والأهلي ومنتخب مصر.

إذ كان أيوب ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري في الفترة من سبتمبر 2019 ولمدة عامين.

المروج الليبي أحمد أيوب
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