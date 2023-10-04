تشكيل دوري الأبطال - إيزاك يقود نيوكاسل.. وثلاثي في هجوم باريس سان جيرمان

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 21:21

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان

يعود ملعب سانت جيمس بارك مرة أخرى لاستضافة مباريات دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 20 عاما عندما يواجه نيوكاسل ضيفه باريس سان جيرمان.

ويتواجد جمال لاسيلاس في خط الدفاع بدلا من سفين بوتمان، ويقود ألكسندر إيزاك هجوم جيوش المدينة الإنجليزية.

في المقابل يبدأ كيليان مبابي في هجوم باريس سان جيرمان بعد تعافيه من الإصابة ويجاوره كل من جونكالو راموس وراندال كولو مواني.

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وجاء تشكيل نيوكاسل:

حراسة المرمى: نيك بوب

الدفاع: كيران تريبيير – فابيان شار - جمال لاسيلاس – دان بيرن

الوسط: شين لونجستاف – برونو جيماريش – ساندرو تونالي

الهجوم: ميجيل ألميرون – ألكسندر إيزاك – أنتوني جوردون

فيما جاء تشكيل باريس سان جيرمان:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – ميلان شكرينيار – لوكاس هيرنانديز

الوسط: عثمان ديميبلي – مانويل أوجارت – وارن زائير أيمري

الهجوم: راندال كولو مواني – جونكالو راموس – كيليان مبابي

وفاز باريس سان جيرمان في الجولة الأولى على بوروسيا دورتموند بنتيجة 2-0.

فيما عاد نيوكاسل بنقطة ثمينة بالتعادل مع ميلان سلبيا في سان سيرو.

نيوكاسل باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
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