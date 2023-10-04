تشكيل دوري الأبطال - بن سبعيني يقود دفاع دورتموند.. وجيرو في هجوم ميلان

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 21:11

كتب : FilGoal

أوليفييه جيرو - ميلان وإنتر

يقود الألماني نيكلاس فولكروج هجوم بوروسيا دورتموند، فيما يقود الفرنسي أوليفييه جيرو هجوم ميلان في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد الجزائري رامي بن سبعيني في تشكيل أسود الفسيتفاليا، في المقابل يبدأ توماسو بوبيجا ويونس موسى في خط وسط الروسونيري.

وجاء تشكيل دورتموند:

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حراسة المرمى: جريجور كوبل

الدفاع: رامي بن سبعيني – ماتس هولمز – نيكولاس شولتربيرك – جوليان رايرسون

الوسط: يوليان براندت – صالح أوزشان - إيمري تشان

الهجوم: دونيل مالين – نيكولاس فولكروج – ماركو رويس

فيما جاء تشكيل الروسونيري:

حراسة المرمى: مايك ماينان

الدفاع: دافيدي كالابريا – فيكايو توموري – مالك تشاو – ثيو هيرنانديز

الوسط: تيجاني رينديرز – توماسو بوبيجا – يونس موسى

الهجوم: رافائيل لياو – أوليفييه جيرو – كريستيان بوليسيتش

وخسر دورتموند في الجولة الأولى من باريس سان جيرمان بنتيجة 2-0.

فيما تعادل ميلان سلبيا بدون أهداف على ملعبه أمام نيوكاسل.

ميلان بوروسيا دورتموند تشكيل دوري الأبطال
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