تشكيل دوري الأبطال – عودة بيرناردو سيلفا لسيتي ضد لايبزيج

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لملاقاة لايبزيج في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة السابعة في ملعب ريد بول آرينا.

وعاد بيرناردو سيلفا للتشكيل الأساسي عقب غيابه عن مواجهتي نوتنتجهام وولفرهامبتون الأخيرتين بالدوري الإنجليزي.

ويتصدر لايبزيج وسيتي الترتيب بثلاث نقاط يليهما ريد ستار بلجراد ويانج بويز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: كايل ووكر – مانويل أكانجي – روبن دياش – يوشكو جفارديول

الوسط: ريكو لويس – رودري

أمامهما: فيل فودين – برناردو سيلفا – جاك جريليش

الهجوم: إرلينج هالاند