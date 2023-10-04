تشكيل دوري الأبطال – ليفاندوفسكي ولامين جمال أساسيان ضد بورتو

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 21:04

كتب : FilGoal

لامين جمال يحتفل بهدف راموس العكسي

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريهق لملاقاة بورتو في ملعب الدراجاو في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

ويتصدر برشلونة الترتيب بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن بورتو.

فيما يأتي رويال شاختار دونتسيك ثالثا يليه رويال أنتويرب.

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وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

في الدفاع: جواو كانسيلو – رونالد أراوخو – جول كوندي – أليخاندرو بالدي

في الوسط: جافي – أوريل روميو – إلكاي جوندوجان

في الهجوم: لامين جمال – روبرت ليفاندوفسكي – جواو فيليكس

برشلونة دوري الأبطال بورتو
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