تشكيل دوري الأبطال – ليفاندوفسكي ولامين جمال أساسيان ضد بورتو

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريهق لملاقاة بورتو في ملعب الدراجاو في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

ويتصدر برشلونة الترتيب بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن بورتو.

فيما يأتي رويال شاختار دونتسيك ثالثا يليه رويال أنتويرب.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

في الدفاع: جواو كانسيلو – رونالد أراوخو – جول كوندي – أليخاندرو بالدي

في الوسط: جافي – أوريل روميو – إلكاي جوندوجان

في الهجوم: لامين جمال – روبرت ليفاندوفسكي – جواو فيليكس