مباشر كأس مصر - الأهلي (1)-(0) إنبي.. جوووول معلول

يلعب الأهلي ضد إنبي في نصف نهائي كأس مصر بالمباراة المقرر إقامتها على استاد القاهرة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

----------------------

ق33 جووووووول معلول من ركلة جزاء

ق31 ركلة جزاء بعد عرقلة ديانج

ق11 رأسية موديست بجوار القائم

ق11 حسين الشحات يراوغ ويسدد لكن في القائم

ق5 تسديدة من موديست بعيدا عن مرمى إنبي

انطلاق المباراة