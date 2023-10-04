مباشر كأس مصر - الأهلي (1)-(0) إنبي.. جوووول معلول

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 20:42

كتب : FilGoal

علي معلول - الأهلي ضد إنبي

يلعب الأهلي ضد إنبي في نصف نهائي كأس مصر بالمباراة المقرر إقامتها على استاد القاهرة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

----------------------

ق33 جووووووول معلول من ركلة جزاء

ق31 ركلة جزاء بعد عرقلة ديانج

ق11 رأسية موديست بجوار القائم

ق11 حسين الشحات يراوغ ويسدد لكن في القائم

ق5 تسديدة من موديست بعيدا عن مرمى إنبي

انطلاق المباراة

كأس مصر الأهلي إنبي
نرشح لكم
خبر في الجول - أحمد أيوب يتولى قيادة المروج الليبي تشكيل إنبي – كابو يقود الهجوم أمام الأهلي.. وقفة على مقاعد البدلاء تشكيل الأهلي - موديست وياسر أساسيان أمام إنبي.. وأكرم توفيق وعاشور على مقاعد البدلاء انتخابات الزمالك - هاني شكري يكشف لـ في الجول عن مبادرة تخليد شهداء النادي سعيد عبد العزيز لـ في الجول: قررت الرحيل عن النجوم بشكل نهائي فيتوريا يتحدث عن المنافسة الصعبة في أمم إفريقيا وأهمية صلاح ومتى يرحل عن المنتخب وكيل شريف يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه.. وشرط الأهلي قبل عودته إلى مصر الموعد الجديد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر
أخر الأخبار
مباشر دوري الأبطال – بورتو ضد برشلونة.. لايبزيج أمام سيتي 8 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - أحمد أيوب يتولى قيادة المروج الليبي 20 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل دوري الأبطال - إيزاك يقود نيوكاسل.. وثلاثي في هجوم باريس سان جيرمان 26 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل دوري الأبطال - بن سبعيني يقود دفاع دورتموند.. وجيرو في هجوم ميلان 36 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل دوري الأبطال – عودة بيرناردو سيلفا لسيتي ضد لايبزيج 37 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل دوري الأبطال – ليفاندوفسكي ولامين جمال أساسيان ضد بورتو 43 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر كأس مصر - الأهلي (1)-(0) إنبي.. جوووول معلول ساعة | الكرة المصرية
كرة سلة - الأهلي يحول تأخره ويحقق ثالث انتصاراته في البطولة العربية بالتغلب على طنجة ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب أزمة التمثال.. إلغاء مباراة اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني وقرار منتظر 2 من 125 جنيه إلى مليون إسترليني أسبوعيا.. صلاح ورامي عباس يكشفان كواليس تجديد تعاقده مع ليفربول 3 تصنيف كاف - الزمالك على رأس 16 فريقا لـ مجموعات الكونفدرالية.. ولقاء محتمل مع مودرن فيوتشر 4 الكشف عن نظام كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.. وموقف الزمالك من المشاركة وجوائز ضخمة