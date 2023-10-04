انتهت كأس مصر - الأهلي (3)-(0) إنبي.. الأحمر للنهائي

يلعب الأهلي ضد إنبي في نصف نهائي كأس مصر بالمباراة المقرر إقامتها على استاد القاهرة.

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نهاية المباراة

ق86 جووووول إمام عاشور

ق77 الشناوي يمنع الأول

ق72 هدف غير محتسب لإنبي بسبب تسلل على أحمد كالوشا

ق68 نزول إمام عاشور وكريستو بدلا من تاو والشحات

ق67 موديست يهدر هدفا محققا

ق59 الشناوي يتألق أمام انفراد صحيح

ق55 رأسية قفة بجوار قائم الشناوي الأيمن

ق51 تسديدة موديست داخل الشباك

ق50 تسديدة قوية من محمد هاني بجوار القائم الأيسر

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق33 جووووووول معلول من ركلة جزاء

ق31 ركلة جزاء بعد عرقلة ديانج

ق11 رأسية موديست بجوار القائم

ق11 حسين الشحات يراوغ ويسدد لكن في القائم

ق5 تسديدة من موديست بعيدا عن مرمى إنبي

انطلاق المباراة