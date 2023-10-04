كرة سلة - الأهلي يحول تأخره ويحقق ثالث انتصاراته في البطولة العربية بالتغلب على طنجة

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 20:36

كتب : FilGoal

محمد أبو النصر - الأهلي كرة سلة

حول فريق الأهلي تأخره أمام مجد طنجة إلى فوز ليحقق ثالث انتصاراته في البطولة العربية للأندية.

وتغلب الأهلي على مجد طنجة المغربي بنتيجة 85-71 ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وكان الأهلي متأخرا حتى نهاية الفترة الثالثة قبل أن يحقق الفوز في النهاية.

أخبار متعلقة:
سلة - بعد قيده في الزمالك وسموحة.. أحقية طلائع الجيش في ضم خانكا كرة سلة - هشام نصر يعلن تجديد أو جي مايو مع الزمالك كرة سلة - الاتحاد يحسم قمة مجموعته بالفوز على دينامو في البطولة العربية كرة سلة - بعد إخفاق أمريكا في كأس العالم.. كيفين دورانت يعلن المشاركة في أولمبياد باريس

ويقع الأهلي في المجموعة الرابعة رفقة أندية دجلة العراقي والاتحاد الليبي ومجد طنجة المغربي وبيروت اللبناني.

ويتأهل أول 4 أندية من كل مجموعة إلى ثمن النهائي.

ويختتم الأهلي دور المجموعات بمواجهة بيروت اللبناني في قمة المجموعة في تمام السابعة من مساء بعد غدا الجمعة.

وكانت المواجهة متقاربة في الفترة الأولى حتى تقدم مجد طنجة لأول مرة 13-12 قبل 4 دقائق من النهاية، وحسم الفريق المغربي الفترة في النهاية 22-20.

وخطف مجد طنجة التقدم في الفترة الثانية بنتيجة 41-40 قبل أن يوسع الفارق في الفترة الثالثة إلى عشر نقاط قبل أن ينجح الأهلي في تقليص الفارق بالنهاية لنتيجة 63-58.

وشهدت الفترة الرابعة صحوة أهلاوية بقيادة عمرو الجندي ليتقدم الأهلي 72-65 مع منتصف الفترة ثم يفوز الأحمر بنتيجة 85-71.

وغاب عن مواجهة مجد طنجة، إيهاب أمين لاعب الأهلي.

وتقام النسخة الخامسة والثلاثون من منافسات البطولة العربية للأندية بمشاركة ثنائي مصري.

ويمثل مصر في البطولة كل من الأهلي والاتحاد السكندري الذي يستهل مشواره غدا الإثنين.

وكان الاتحاد السكندري قد حصد لقب البطولة تسع مرات سابقة آخرهم نسختي 2018 و2019.

أما الأهلي فوصل نهائي آخر نسختين إذ حصد لقب 2021 ووصافة نسخة 2022.

كرة سلة الأهلي البطولة العربية
نرشح لكم
سلة - بعد قيده في الزمالك وسموحة.. أحقية طلائع الجيش في ضم خانكا انتهت البطولة العربية سلة - الأهلي (85)-(71) مجد طنجة.. فوز أحمر جديد كرة سلة - هشام نصر يعلن تجديد أو جي مايو مع الزمالك كرة سلة - الاتحاد يحسم قمة مجموعته بالفوز على دينامو في البطولة العربية انتهت البطولة العربية سلة - الاتحاد (96) - دينامو (89).. الأخضر يحسم قمة المجموعة كرة سلة - الأهلي يحقق ثاني انتصاراته بالفوز على الاتحاد الليبي في البطولة العربية كرة سلة - الاتحاد يستهل مشواره في البطولة العربية باكتساح اتحاد العاصمة الجزائري انتهت كرة سلة - الأهلي (65)-(55) الاتحاد الليبي.. الاتحاد السكندري (89)-(53) اتحاد الجزائر
أخر الأخبار
تشكيل دوري الأبطال - بن سبعيني يقود دفاع دورتموند.. وجيرو في هجوم ميلان 6 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل دوري الأبطال – عودة بيرناردو سيلفا لسيتي ضد لايبزيج 7 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل دوري الأبطال – ليفاندوفسكي ولامين جمال أساسيان ضد بورتو 13 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر كأس مصر - الأهلي (0)-(0) إنبي.. القائم يتصدى 35 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - الأهلي يحول تأخره ويحقق ثالث انتصاراته في البطولة العربية بالتغلب على طنجة 40 دقيقة | كرة سلة
حوار في الجول - مدرب الفيحاء يتحدث عن انتقال صلاح للدوري السعودي.. وتأثير رونالدو 44 دقيقة | السعودية
تشكيل إنبي – كابو يقود الهجوم أمام الأهلي.. وقفة على مقاعد البدلاء ساعة | الكرة المصرية
تشكيل الأهلي - موديست وياسر أساسيان أمام إنبي.. وأكرم توفيق وعاشور على مقاعد البدلاء ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب أزمة التمثال.. إلغاء مباراة اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني وقرار منتظر 2 من 125 جنيه إلى مليون إسترليني أسبوعيا.. صلاح ورامي عباس يكشفان كواليس تجديد تعاقده مع ليفربول 3 تصنيف كاف - الزمالك على رأس 16 فريقا لـ مجموعات الكونفدرالية.. ولقاء محتمل مع مودرن فيوتشر 4 الكشف عن نظام كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.. وموقف الزمالك من المشاركة وجوائز ضخمة