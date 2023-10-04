كرة سلة - الأهلي يحول تأخره ويحقق ثالث انتصاراته في البطولة العربية بالتغلب على طنجة

حول فريق الأهلي تأخره أمام مجد طنجة إلى فوز ليحقق ثالث انتصاراته في البطولة العربية للأندية.

وتغلب الأهلي على مجد طنجة المغربي بنتيجة 85-71 ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وكان الأهلي متأخرا حتى نهاية الفترة الثالثة قبل أن يحقق الفوز في النهاية.

ويقع الأهلي في المجموعة الرابعة رفقة أندية دجلة العراقي والاتحاد الليبي ومجد طنجة المغربي وبيروت اللبناني.

ويتأهل أول 4 أندية من كل مجموعة إلى ثمن النهائي.

ويختتم الأهلي دور المجموعات بمواجهة بيروت اللبناني في قمة المجموعة في تمام السابعة من مساء بعد غدا الجمعة.

وكانت المواجهة متقاربة في الفترة الأولى حتى تقدم مجد طنجة لأول مرة 13-12 قبل 4 دقائق من النهاية، وحسم الفريق المغربي الفترة في النهاية 22-20.

وخطف مجد طنجة التقدم في الفترة الثانية بنتيجة 41-40 قبل أن يوسع الفارق في الفترة الثالثة إلى عشر نقاط قبل أن ينجح الأهلي في تقليص الفارق بالنهاية لنتيجة 63-58.

وشهدت الفترة الرابعة صحوة أهلاوية بقيادة عمرو الجندي ليتقدم الأهلي 72-65 مع منتصف الفترة ثم يفوز الأحمر بنتيجة 85-71.

وغاب عن مواجهة مجد طنجة، إيهاب أمين لاعب الأهلي.

وتقام النسخة الخامسة والثلاثون من منافسات البطولة العربية للأندية بمشاركة ثنائي مصري.

ويمثل مصر في البطولة كل من الأهلي والاتحاد السكندري الذي يستهل مشواره غدا الإثنين.

وكان الاتحاد السكندري قد حصد لقب البطولة تسع مرات سابقة آخرهم نسختي 2018 و2019.

أما الأهلي فوصل نهائي آخر نسختين إذ حصد لقب 2021 ووصافة نسخة 2022.