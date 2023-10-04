حوار في الجول - مدرب الفيحاء يتحدث عن انتقال صلاح للدوري السعودي.. وتأثير رونالدو

أوضح الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني لنادي الفيحاء السعودي، موقفه من إمكانية انتقال محمد صلاح نجم ليفربول إلى أحد أندية الدوري السعودي.

وقال رازوفيتش في حواره مع FilGoal.com : "عدم انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي؟ هو نجم كبير وما زال لديه الوقت للقدوم إلى هنا".

وحاول اتحاد جدة التعاقد مع صلاح بشتى الطرق خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، لكن ليفربول أصر على اعتبار صلاح -31 عاما- ليس للبيع، مغلقا هذا الملف بلا رجعة.

وعن تلقيه عروضا للعمل في الدوري المصري كشف " نعم حصلت على عرض للتدريب في مصر منذ عام مضى. أنا منفتح على العمل، لا أحد يعلم ما سيحدث مستقبلا".

كما تحدث رازوفيتش عن تأثير انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لنادي النصر على الدوري السعودي.

رازوفيتش قاد الفيحاء للتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه على حساب الهلال بركلات الترجيح.

كما قاد الفريق السعودي لتحقيق أول انتصار تاريخي له في مسابقة دوري أبطال آسيا على حساب باختاكور الأوزبكي.

وإليكم الحوار كاملا:

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