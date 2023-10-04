حوار في الجول - مدرب الفيحاء يتحدث عن انتقال صلاح للدوري السعودي.. وتأثير رونالدو

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 20:32

كتب : حامد وجدي

فوك رازوفيتش مدرب الفيحاء

أوضح الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني لنادي الفيحاء السعودي، موقفه من إمكانية انتقال محمد صلاح نجم ليفربول إلى أحد أندية الدوري السعودي.

وقال رازوفيتش في حواره مع FilGoal.com : "عدم انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي؟ هو نجم كبير وما زال لديه الوقت للقدوم إلى هنا".

وحاول اتحاد جدة التعاقد مع صلاح بشتى الطرق خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، لكن ليفربول أصر على اعتبار صلاح -31 عاما- ليس للبيع، مغلقا هذا الملف بلا رجعة.

أخبار متعلقة:
انتخابات الزمالك - هاني شكري يكشف لـ في الجول عن مبادرة تخليد شهداء النادي سعيد عبد العزيز لـ في الجول: قررت الرحيل عن النجوم بشكل نهائي كرة يد - تأهل سيدات الأهلي إلى نصف نهائي أبطال إفريقيا بالتغلب على فاب السعودية تعلن نيتها التقدم بطلب استضافة كأس العالم 2034

وعن تلقيه عروضا للعمل في الدوري المصري كشف " نعم حصلت على عرض للتدريب في مصر منذ عام مضى. أنا منفتح على العمل، لا أحد يعلم ما سيحدث مستقبلا".

كما تحدث رازوفيتش عن تأثير انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لنادي النصر على الدوري السعودي.

رازوفيتش قاد الفيحاء للتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه على حساب الهلال بركلات الترجيح.

كما قاد الفريق السعودي لتحقيق أول انتصار تاريخي له في مسابقة دوري أبطال آسيا على حساب باختاكور الأوزبكي.

وإليكم الحوار كاملا:

محمد صلاح كريستيانو رونالدو الدوري السعودي
نرشح لكم
وزير الرياضة: نثق في نجاح ملف السعودية لكأس العالم 2034 صنع لأول مرة.. طارق حامد يقود ضمك للانتصار الثاني تواليا قبل مواجهة رونالدو ورفاقه ملعب الجوهرة ينهي 5 تعديلات من أصل 7 قبل كأس العالم للأندية انتهت في الدوري السعودي - ضمك (4) - (1) الحزم.. 3 نقاط ثمينة التشكيل - طارق حامد يقود ضمك أمام الحزم في الدوري السعودي تقرير يكشف موقف بنزيمة من دربي جدة بعد سنوات من القطيعة.. سوريا تدعم ملف السعودية في استضافة مونديال 2034 السعودية تعلن نيتها التقدم بطلب استضافة كأس العالم 2034
أخر الأخبار
مباشر الدوري الأوروبي – ليفربول ضد سانت جيلواز 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
في مباراة الأخطاء.. سموحة يعزز تفوقه على المقاولون العرب بثنائية 7 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي ضمن ثلاثي عربي لمواجهة باوك 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل الدوري الأوروبي – صلاح ونونيز أساسيان أمام سانت جيلواز 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
الرياضية: ملك المغرب يعين فوزي لقجع رئيسا للجنة المنظمة لـ كأس العالم 2030 32 دقيقة | الكرة الإفريقية
أمير توفيق: محمد عبد المنعم لم يتلق أي عروض.. هو يشعر بالراحة في النادي 45 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي – تدريبات بدنية استعدادا للإسماعيلي.. واجتماع بين كولر وطبيب الفريق 55 دقيقة | الدوري المصري
انتخابات الزمالك - حسين لبيب يرد عبر في الجول على رسالة جماهير الأهلي.. وموقفه من فتوح ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب أزمة التمثال.. إلغاء مباراة اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني وقرار منتظر 2 من 125 جنيه إلى مليون إسترليني أسبوعيا.. صلاح ورامي عباس يكشفان كواليس تجديد تعاقده مع ليفربول 3 تصنيف كاف - الزمالك على رأس 16 فريقا لـ مجموعات الكونفدرالية.. ولقاء محتمل مع مودرن فيوتشر 4 دوري أبطال إفريقيا - النجم الساحلي يقصي بطل المغرب.. وتأهل الوداد