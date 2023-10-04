تشكيل إنبي – كابو يقود الهجوم أمام الأهلي.. وقفة على مقاعد البدلاء

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 20:06

كتب : أحمد الخولي

رفيق كابو

يقود رفيق كابو هجوم نادي إنبي خلال المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في كأس مصر.

ويلعب إنبي أمام الأهلي بعد قليل على استاد القاهرة ضمن نصف نهائي كأس مصر.

فيما تواجد أحمد أمين "قفة" هداف إنبي على مقاعد البدلاء أمام الأهلي بعد غيابه منذ بداية الموسم الحالي بسبب الإصابة.

أخبار متعلقة:
انتخابات الزمالك - هاني شكري يكشف لـ في الجول كيف يُعيد للنادي قيمته السوقية سعيد عبد العزيز لـ في الجول: قررت الرحيل عن النجوم بشكل نهائي كرة يد - تأهل سيدات الأهلي إلى نصف نهائي أبطال إفريقيا بالتغلب على فاب السعودية تعلن نيتها التقدم بطلب استضافة كأس العالم 2034

وأعلن تامر مصطفى المدير الفني لنادي إنبي تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: عبد العزيز البلعوطي.

الدفاع: علي فوزي - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة

الوسط: أحمد جمال – سيف الخشاب – أحمد العجوز – مروان داوود

الهجوم: محمد حمدي - رفيق كابو - زياد كمال

الأهلي إنبي كأس مصر
نرشح لكم
مباشر كأس مصر - الأهلي (0)-(0) إنبي.. انطلاق المباراة تشكيل الأهلي - موديست وياسر أساسيان أمام إنبي.. وأكرم توفيق وعاشور على مقاعد البدلاء انتخابات الزمالك - هاني شكري يكشف لـ في الجول عن مبادرة تخليد شهداء النادي سعيد عبد العزيز لـ في الجول: قررت الرحيل عن النجوم بشكل نهائي فيتوريا يتحدث عن المنافسة الصعبة في أمم إفريقيا وأهمية صلاح ومتى يرحل عن المنتخب وكيل شريف يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه.. وشرط الأهلي قبل عودته إلى مصر الموعد الجديد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر كاف يعلن موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية
أخر الأخبار
مباشر كأس مصر - الأهلي (0)-(0) إنبي.. انطلاق المباراة 21 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - الأهلي يحول تأخره ويحقق ثالث انتصاراته في البطولة العربية بالتغلب على طنجة 27 دقيقة | كرة سلة
حوار في الجول - مدرب الفيحاء يتحدث عن انتقال صلاح للدوري السعودي.. وتأثير رونالدو 31 دقيقة | السعودية
تشكيل إنبي – كابو يقود الهجوم أمام الأهلي.. وقفة على مقاعد البدلاء 58 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الأهلي - موديست وياسر أساسيان أمام إنبي.. وأكرم توفيق وعاشور على مقاعد البدلاء ساعة | الكرة المصرية
انتخابات الزمالك - هاني شكري يكشف لـ في الجول عن مبادرة تخليد شهداء النادي ساعة | الكرة المصرية
سعيد عبد العزيز لـ في الجول: قررت الرحيل عن النجوم بشكل نهائي ساعة | الكرة المصرية
كرة يد - تأهل سيدات الأهلي إلى نصف نهائي أبطال إفريقيا بالتغلب على فاب ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب أزمة التمثال.. إلغاء مباراة اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني وقرار منتظر 2 من 125 جنيه إلى مليون إسترليني أسبوعيا.. صلاح ورامي عباس يكشفان كواليس تجديد تعاقده مع ليفربول 3 تصنيف كاف - الزمالك على رأس 16 فريقا لـ مجموعات الكونفدرالية.. ولقاء محتمل مع مودرن فيوتشر 4 الكشف عن نظام كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.. وموقف الزمالك من المشاركة وجوائز ضخمة