تشكيل إنبي – كابو يقود الهجوم أمام الأهلي.. وقفة على مقاعد البدلاء
الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 20:06
كتب : أحمد الخولي
يقود رفيق كابو هجوم نادي إنبي خلال المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في كأس مصر.
ويلعب إنبي أمام الأهلي بعد قليل على استاد القاهرة ضمن نصف نهائي كأس مصر.
فيما تواجد أحمد أمين "قفة" هداف إنبي على مقاعد البدلاء أمام الأهلي بعد غيابه منذ بداية الموسم الحالي بسبب الإصابة.
وأعلن تامر مصطفى المدير الفني لنادي إنبي تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: عبد العزيز البلعوطي.
الدفاع: علي فوزي - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة
الوسط: أحمد جمال – سيف الخشاب – أحمد العجوز – مروان داوود
الهجوم: محمد حمدي - رفيق كابو - زياد كمال
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