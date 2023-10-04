تشكيل الأهلي - موديست وياسر أساسيان أمام إنبي.. وأكرم توفيق وعاشور على مقاعد البدلاء

دفع مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بأنتوني موديست أساسي أمام إنبي.

ويلعب الأهلي أمام إنبي في تمام التاسعة مساء على استاد القاهرة ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.

وتواجد أكرم توفيق على مقاعد البدلاء لأول مرة منذ غيابه بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول.

الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة

الهجوم: حسين الشحات - أنتوني موديست - بيرسي تاو

بينما مقاعد البدلاء كالآتي: مصطفى شوبير - كريم الدبيس - أحمد نبيل - أكرم توفيق - محمود كهربا - أحمد عبد القادر - محمد كريستو - إمام عاشور - طاهر محمد.

وينتظر المتأهل من تلك المباراة الفائز من مواجهة الزمالك ضد بيراميدز الشهر المقبل لمواجهته في النهائي.