انتخابات الزمالك - هاني شكري يكشف لـ في الجول عن مبادرة تخليد شهداء النادي

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 19:28

كتب : أحمد شوقي صلاح

هاني شكري

كشف هاني شكري المرشح لعضوية مجلس إدارة الزمالك فوق السن خطته التسويقية للنادي، والبحث عن عقود رعاية وفرع 6 أكتوبر الجديد.

وتقام انتخابات الزمالك يوم 20 أكتوبر الجاري لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وقال هاني شكري لـ FilGoal.com: "سور نادي الزمالك كان ثاني أكبر أصل لنادي الزمالك 127 محلا، ولكن للأسف تم بيع حقوق إيجارات السور حتى سنة 2046، و2050، هل هذا قانوني؟ كيف يتم الحجر على إيرادات أجيال قادمة؟ هذا خطأ المسؤول عنه مجلس الإدارة الماضي، من منحه الموافقة ليقوم بتلك الخطوة، سنعيد دراسة الأمر من جديد، ونفتتح الزمالك ستورز، لبيع قمصان الفريق والأعلام وغيرها من الأمور التسويقية والترويجية".

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وأشار"منذ 10 سنوات يتم هدم صورة نادي الزمالك، ومجلس الإدارة وقناة النادي لا يعكسان القيمة الحقيقية لنادي الزمالك، ورغم أن عقود البث والرعاية موقعة لفترات طويلة، ولكن سنبحث عن حلول لذلك".

وتحدث عن مبادرة تخليد أسماء شهداء الزمالك في حادث الدفاع الجوي قائلا: "هذه مبادرة من القائمة المرشحة سنعلن قريبا عنها وهي أننا سنبني جزءا من مدرج ملعب حلمي زامورا داخل النادي، ومن خلاله سيتم تخليد أسماء شهداء النادي في الدفاع الجوي، وسيتحمل قيمته مرشحو القائمةولن يكون على حساب النادي".

وتابع "متحمس لملف شركة الكرة بنادي الزمالك، لأنه لم يتم تنفيذ نموذج لشركة كرة بشكل منضبط في مصر حتى الآن، سنبحث عن طريقة لجلب مستثمرين ونطرح شركة الكرة في البورصة داخل وخارج مصر، وسنسبق الأندية الأخرى".

وشدد "سنتخذ قرار شركة الكرة مباشرة عقب الانتخابات حال الفوز، أعتقد أننا نحتاج لسنتين من أجل تدشين شركة الكرة رسميا".

وأتم "فرع 6 أكتوبر هو أحد أهم الملفات التي ستجلب إيرادات للنادي، يتولى هذا الملف هشام نصر، وبالفعل اتخذ خطوات في تصميم النادي، على الأكثر 18 شهرا يتم نقل عدد من الملاعب وحمامات السباحة في أكتوبر، لتخفيف الضغط من فرع المهندسين لإتاحة فرصة أكبر لأعضاء النادي بمساحات أفضل".

بإمكانكم معرفة كل التفاصيل للمرشح هاني شكري من خلال حواره مع FilGoal.com:

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