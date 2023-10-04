كرة يد - تأهل سيدات الأهلي إلى نصف نهائي أبطال إفريقيا بالتغلب على فاب

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 19:15

كتب : محمد سمير

فريق سيدات الأهلي - كرة يد

حسمت سيدات الأهلي بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقامة في الكونغو.

وتغلبت سيدات الأهلي على فاب الكاميروني بنتيجة 31-28 بعد التأخر في الشوط الأول من المباراة.

وكان فاب الكاميروني متقدما في الشوط الأول بنتيجة 16-14.

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ويلعب فريق الأهلي للسيدات أمام بترو أتليتكو الأنجولي في نصف النهائي المقرر إقامته يوم الجمعة.

ويعتبر بريميرو دي أجوستو هو حامل لقب آخر سبع نسخ أقيمت من البطولة.

وكانت سيدات الأهلي قد تغلبن على نزيكو الكاميروني وجرين دي سيل الكونغولي قبل الخسارة من بريميرو دي أجوستو في ختام دور المجموعات.

قائمة سيدات الأهلي جاءت كالآتي:

نصرة عيد - شهد الشواربي - فرح الشاذلي - منة سيد - أمينة هشام - فرح حازم - تقى كامل - رنا راضي - فيفالدا دا سيلفا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - أمينة عاطف - نوال خليل - سارة الخولي - ليلى حماد.

كرة يد سيدات الأهلي
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