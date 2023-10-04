بعد قرار يويفا.. فيفا يعلن رفع الإيقاف عن روسيا ويحدد شروط المشاركة

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رفع الإيقاف عن جميع فئات منتخب روسيا بعد قرار الاتحاد الأوروبي (يويفا).

وأصدر الاتحاد الأوروبي قرارا منذ أيام للسماح للمنتخبات الروسية للمشاركة في بطولاته بعد ما يقرب من عامين للإيقاف بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

واشار بيان فيفا أن قراره يشمل المشاركة في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما ناشئين وناشئات.

وأوضح البيان معايير مشاركة روسيا: الظهور باسم "الاتحاد الروسي لكرة القدم" بدلا من "روسيا"، في غياب علمها الوطني، ونشيدها الوطني، وأطقم ومعدات منتخبها الوطني، واللعب بدلا من ذلك بألوان محايدة.

وكرر مجلس فيفا إدانته للحرب غير القانونية التي تشنها روسيا في أوكرانيا وأكد أن البنود المتبقية من القرار الذي تم اتخاذه في 28 فبراير 2022 تظل سارية حتى نهاية الصراع.

وكان ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أكد أنه سيتم السماح من جديد لروسيا بالمشاركة في بطولات أوروبا بشكل تدريجي.

والبداية مع منتخب روسيا تحت 17 سنة الذي سيشارك في بطولة أوروبا.