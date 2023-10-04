بعد قرار يويفا.. فيفا يعلن رفع الإيقاف عن روسيا ويحدد شروط المشاركة

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 18:42

كتب : FilGoal

يويفا فيفا

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رفع الإيقاف عن جميع فئات منتخب روسيا بعد قرار الاتحاد الأوروبي (يويفا).

وأصدر الاتحاد الأوروبي قرارا منذ أيام للسماح للمنتخبات الروسية للمشاركة في بطولاته بعد ما يقرب من عامين للإيقاف بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

واشار بيان فيفا أن قراره يشمل المشاركة في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما ناشئين وناشئات.

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وأوضح البيان معايير مشاركة روسيا: الظهور باسم "الاتحاد الروسي لكرة القدم" بدلا من "روسيا"، في غياب علمها الوطني، ونشيدها الوطني، وأطقم ومعدات منتخبها الوطني، واللعب بدلا من ذلك بألوان محايدة.

وكرر مجلس فيفا إدانته للحرب غير القانونية التي تشنها روسيا في أوكرانيا وأكد أن البنود المتبقية من القرار الذي تم اتخاذه في 28 فبراير 2022 تظل سارية حتى نهاية الصراع.

وكان ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أكد أنه سيتم السماح من جديد لروسيا بالمشاركة في بطولات أوروبا بشكل تدريجي.

والبداية مع منتخب روسيا تحت 17 سنة الذي سيشارك في بطولة أوروبا.

الأمر الذي رفضه بشدة الاتحاد الأوكراني لكرة القدم والذي أصدر بيانا رسميا للرد عليه.

وجاء البيان كالآتي: "يدين الاتحاد الأوكراني لكرة القدم بشدة قرار الاتحاد الأوروبي بشأن عودة فرق تحت 17 سنة من الاتحاد الروسي إلى المنافسات الدولية".

وأضاف "نؤكد أننا لن نشارك في أي مسابقات بمشاركة الفرق الروسية".

ومنذ الحرب الروسية على أوكرانيا وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم استبعاد كل المنتخبات والفرق الروسية من منافساته.

روسيا فيفا يويفا
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