الرياضية: فيجا وكيسي جاهزان لدربي جدة

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 18:32

كتب : FilGoal

فرانك كيسي - أهلي جدة

بات ثنائي أهلي جدة، الإيفواري فرانك كيسي والإسباني جابريل فيجا جاهزان لخوض دربي جدة أمام الاتحاد.

ويلعب أهلي جدة أمام منافسه الاتحاد يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن فرانك كيسي تعافى من الإصابة بتمزق عضلي وبات جاهزا لخوض المواجهة المرتقبة أمام اتحاد جدة.

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فيما عاد فيجا للمشاركة في التدريبات الجماعية عقب تعافيه من إصابة عضلية، وتأكد جاهزيته لخوض دربي مدينة جدة.

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ويبحث أهلي جدة عن استعادة الانتصارات بعدما خسر أمام النصر في الجولة قبل الماضية وتعادل سلبيا مع الاتفاق في الجولة الثامنة (الماضية).

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة، فيما يأتي اتحاد جدة في المركز الثاني برصيد 19 نقطة.

ويتواجد أهلي جدة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 16 نقطة.

أهلي جدة اتحاد جدة الدوري السعودي
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