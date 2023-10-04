سلة - بعد قيده في الزمالك وسموحة.. أحقية طلائع الجيش في ضم خانكا

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 18:29

كتب : هاني العوضي

أحمد خانكا - سموحة كرة سلة

حصل طلائع الجيش على أحقية قيد اللاعب أحمد أبو الخير الشهير بـ "خانكا" بعدما تم قيد اللاعب في قائمة ناديي الزمالك وسموحة.

وكان خانكا لاعبا ضمن صفوف ناشئي الزمالك ولعب الموسم الماضي بصفوف طلائع الجيش، قبل أن يتقدم ناديا الزمالك وسموحة باسم اللاعب ضمن قائمتهما للموسم الجديد.

وتمسك كل من الزمالك وسموحة بحقه في قيد اللاعب للموسم الجديد في أزمة أشبه بما حدث الموسم الماضي بين الزمالك والاتحاد لضم أنس أسامة والتي انتهت لصالح الفريق السكندري في النهاية.

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وعلم FilGoal.com أن لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة السلة أقرت بأحقية طلائع الجيش في قيد اللاعب.

وكان خانكا قد لعب الموسم الماضي إلى طلائع الجيش من الزمالك مع وضع بند بأحقية النادي في عودته إن لم يستمر مع الفريق العسكري.

ولم يوقع خانكا تعاقدا جديدا مع الزمالك بعد نهاية فترته مع طلائع الجيش إذ لم يعد لاعبا ضمن حقوق رعاية الزمالك.

وتم صدور نسخ جديدة للتعاقد من قبل الاتحاد المصري بتعليمات جديدة بداية من موسم 2023 - 2024 ولم يوقع اللاعب على تلك العقود إلا لنادي سموحة.

وعلم FilGoal.com أنه تم الاتفاق بين سموحة وطلائع الجيش على حصول النادي السكندري على خدمات اللاعب مقابل ما يقرب من 500 ألف جنيه.

ومن المقرر أن ينتقل خانكا إلى سموحة بصورة رسمية خلال الأيام القليلة المقبلة.

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