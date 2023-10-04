انتهت البطولة العربية سلة - الأهلي (85)-(71) مجد طنجة.. فوز أحمر جديد

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 18:21

كتب : FilGoal

عمرو زهران - كرة سلة الأهلي

يلعب فريق رجال الأهلي لكرة السلة أمام مجد طنجة المغربي في ثالث جولات البطولة العربية للأندية والمقامة في قطر.

وكان الأهلي قد تغلب على دجلة العراقي والاتحاد الليبي في أول جولتين.

لمشاهدة المباراة من هنا

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الأهلي يحسم المباراة بنتيجة 85-71

ق2:45 تقدم الأهلي 79-67

ق5:35 صحوة الأهلي مستمرة والتقدم 72-65

ق8:22 سبع نقاط متتالية وتقدم الأهلي 65-63

الفترة الرابعة

ق0:00 مجد طنجة يواصل التقدم 63-58

ق3:36 الأهلي يتأخر 49-59

الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية

ق00:00 تأخر الأهلي بنتيجة 40-41

ق2:25 تقدم مجد طنجة 36-41

ق6:58 الأهلي يقلص فارق التسع نقاط وتقدم مجد طنجة 31-28

الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى بتأخر الأهلي 20-22

ق3:45 تقدم أول للفريق المغربي 13-12

ق5:20 تقدم الأهلي 9-5 وتألق عمر طارق

الفترة الأولى

انطلاق المباراة بعد قليل

كرة سلة الأهلي البطولة العربية للأندية
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