وكيل شريف يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه.. وشرط الأهلي قبل عودته إلى مصر

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 16:59

كتب : FilGoal

محمد شريف - الخليج

كشف سيد مصطفى وكيل أعمال محمد شريف مهاجم الخليج السعودي ومنتخب مصر حقيقة رغبة الزمالك في ضمه خلال شهر يناير المقبل.

وقال مصطفى عبر إذاعة 9090: "لا يوجد أي مفاوضات بين الزمالك ومحمد شريف، وما حدث فقط هو استفسار بعض الوكلاء عن موقفه ولا أعرف هل هم مفوضون من الزمالك أم لا".

وأضاف "محمد شريف مرتبط بتعاقد مع نادي الخليج ولا يفكر في العودة لمصر في الوقت الحالي".

وأردف "عودة محمد شريف إلى مصر في يناير أمر مستبعد تماما".

وبسؤاله عن الانفتاح على الانضمام للزمالك رد قائلا: "محمد شريف قرر الرحيل عن الأهلي والاحتراف في السعودية من أجل الانضمام للمنتخب واللعب بشكل منتظم وتحقيق بعض طموحاته والعودة إلى مصر تنهي هذه الطموحات".

وأوضح "يوجد بند في عقد محمد شريف يلزمه بضرورة إبلاغ الأهلي بالنادي الذي سينضم له في حالة عودته إلى مصر، وإذا أراد الأهلي ضمه سيكون عليه تقديم عرض أكبر وإذا تساوت العروض ستكون رغبة شريف هي الحاسمة في هذا الموقف".

وأتم تصريحاته "محمد شريف طموحه هو البقاء في الدوري السعودي وتكمله مشوار الإحترافي بشكل أفضل".

وانضم محمد شريف لصفوف الخليج في بداية الموسم الجاري قادما من الأهلي.

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