ملامح تنظيم يورو 2028 و2032 تبدأ في الظهور بقرار تركي

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 16:53

كتب : FilGoal

جماهير إنجلترا في نهائي يورو 2020

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية B.B.C أن تركيا سحبت ملف ترشحها لاستضافة يورو 2028، ليصبح الملف البريطاني الآيرلندي هو الوحيد.

وقررت تركيا دمج ملفها مع ملف إيطاليا لاستضافة يورو 2032، حسب التقرير.

تمت الموافقة على ذلك الآن من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

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ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أسماء الدول المستضيفة للنسختين يوم الثلاثاء المقبل.

هناك ملف مشترك بين بريطانيا وجمهورية آيرلندا لنسخة 2028، فيما تقدمت إيطاليا بطلب استضافة بطولة 2032 فقط، وتقدمت تركيا بطلب لاستضافة يورو 2028 و2032.

حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم موعد الكشف عن أسماء البلدان المنظمة لبطولتي يورو 2028 ويورو 2032.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية B.B.C أن يويفا استقر على يوم العاشر من أكتوبر المقبل للكشف عن هوية مستضيفي البطولتين.

في أبريل الماضي، كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أسماء الدول التي تقدمت بطلبات استضافة بطولتي يورو 2028 ويورو 2032.

وأفاد الاتحاد الأوروبي وقتها في بيان: "تقدمت تركيا بملف استضافة يورو 2028 وينافس الملف المشترك بين بريطانيا وجمهورية آيرلندا".

وأضاف البيان "كما تقدمت تركيا بملف استضافة يورو 2032 ويتنافس مع الملف الإيطالي على شرف تنظيم البطولة".

ويتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قراره بشأن الملف الحاصل على حق تنظيم البطولة في أكتوبر 2023.

وستقام النسخة المقبلة "يورو 2024" في ألمانيا، لتعود البطولة إلى نظام البلد المضيف الواحد بعد اتباع النظام العابر للبلدان في يورو 2020.

وكان هناك حديث عن خطة إيطالية لاستضافة يورو 2028، إلا أن الاتحاد الإيطالي فضل العمل على نسخة 2032 لضمان جاهزية أفضل.

وتسعى إيطاليا لاستضافة اليورو للمرة الثالثة بعد نسختي 1968 و1980، بالإضافة إلى 4 مباريات خلال يورو 2020.

فيما نظمت إنجلترا يورو 1996 وبعض مباريات يورو 2020.

ولم تنل تركيا شرف استضافة البطولة من قبل.

يذكر أن منتخب إيطاليا توج بلقب يورو 2020 متغلبا على إنجلترا بركلات الترجيح في المباراة النهائية على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

يورو 2028 يورو 2032
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