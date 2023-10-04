#السهرة_الرياضية – ديفيد بيكهام محارب في فيلم King Arthur: Legend of the Sword

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 15:08

كتب : FilGoal

ديفيد بيكهام في King Arthur

من بين الأدوار السينمائية القليلة التي حصل عليها لاعب مانشستر يونايتد السابق ديفيد بيكهام، شخصية "تريجر" في فيلم King Arthur: Legend of the Sword.

لم يكن دور ديفيد بيكهام معلن منذ البداية، ولذلك كان ظهوره مفاجئ، إذ يظهر في مشهد واحد كقائد جيش يستعين به "أرثر" لمساعدته في استخراج سيفًا من داخر صخرة، فينصحه اللاعب البريطاني بأن يستخدم يديه الاثنين.

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دافيد بيكهام
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