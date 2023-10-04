كرة يد - الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بفوز كبير على نزيكو الكاميروني

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 14:41

كتب : FilGoal

الأهلي كرة يد

تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد بالفوز على نزيكو الكاميروني.

وحقق الأهلي الفوز على الفريق الكاميروني في ربع النهائي بنتيجة 35-18.

الشوط الأول انتهى بتقدم الأحمر 21-7 واستمرت الهيمنة حتى نهاية المباراة.

أخبار متعلقة:
إريكسن: الحظ السيئ يلاحق مانشستر يونايتد في الوقت الحالي صاروخ فالفيردي وسقوط الإنجليز.. شاهد جميع أهداف مباريات الثلاثاء الأوروبي أليكسيس ماك أليستر يوجه رسالة تحذيرية لشقيقه قبل صدامهما في الدوري الأوروبي

وتستضيف الكونغو برازفيل منافسات دوري أبطال إفريقيا للرجال والسيدات حتى يوم السبت المقبل.

وتقام منافسات نصف النهائي يوم الخميس بينما النهائي يوم السبت.

وسيلعب الأهلي في دور نصف النهائي ضد الفائز من ريد ستار الإيفواري وبي إم سي الكونغولي.

وحقق فريق الرجال لقب دوري الأبطال خمس مرات من قبل آخرها في نسخة 2016.

الأهلي كرة يد دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد
نرشح لكم
كرة يد - بمشاركة رجال وسيدات الأهلي.. الكشف عن موعد ربع نهائي أبطال إفريقيا كرة يد - بمشاركة الأهلي.. مواعيد كأس العالم للأندية كرة يد - الأهلي إلى ربع النهائي بالعلامة الكاملة بعد الفوز على شبيبة كينشاسا كرة يد - عودة لم تكتمل.. خسارة سيدات الأهلي في الثانية الأخيرة من بريميرو دي أجوستو يد - الطيار ضمن فريق الجولة السابعة من الدوري الألماني كرة يد - ريمونتادا من سيدات الأهلي تخطف ثاني الانتصارات في دوري أبطال إفريقيا يد - دودو يحصد جائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا كرة يد - الأهلي يحقق فوزه الثاني في بطولة إفريقيا للأندية أمام بي إم سي
أخر الأخبار
تقرير: لأسباب صحية.. لابورتا سافر بالقطار والسيارة لمشاهدة مباراة بورتو وبرشلونة 17 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
توتنام يحدد سعر بيع هويبرج لـ يوفنتوس 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كلوب يطالب بإعادة مباراة ليفربول وتوتنام 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
#السهرة_الرياضية – ديفيد بيكهام محارب في فيلم King Arthur: Legend of the Sword ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بفوز كبير على نزيكو الكاميروني ساعة | كرة يد
إريكسن: الحظ السيئ يلاحق مانشستر يونايتد في الوقت الحالي ساعة | دوري أبطال أوروبا
الموعد الجديد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر 2 ساعة | الكرة المصرية
صاروخ فالفيردي وسقوط الإنجليز.. شاهد جميع أهداف مباريات الثلاثاء الأوروبي 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب أزمة التمثال.. إلغاء مباراة اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني وقرار منتظر 2 من 125 جنيه إلى مليون إسترليني أسبوعيا.. صلاح ورامي عباس يكشفان كواليس تجديد تعاقده مع ليفربول 3 تصنيف كاف - الزمالك على رأس 16 فريقا لـ مجموعات الكونفدرالية.. ولقاء محتمل مع مودرن فيوتشر 4 الكشف عن نظام كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.. وموقف الزمالك من المشاركة وجوائز ضخمة