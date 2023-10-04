كرة يد - الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بفوز كبير على نزيكو الكاميروني

تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد بالفوز على نزيكو الكاميروني.

وحقق الأهلي الفوز على الفريق الكاميروني في ربع النهائي بنتيجة 35-18.

الشوط الأول انتهى بتقدم الأحمر 21-7 واستمرت الهيمنة حتى نهاية المباراة.

وتستضيف الكونغو برازفيل منافسات دوري أبطال إفريقيا للرجال والسيدات حتى يوم السبت المقبل.

وتقام منافسات نصف النهائي يوم الخميس بينما النهائي يوم السبت.

وسيلعب الأهلي في دور نصف النهائي ضد الفائز من ريد ستار الإيفواري وبي إم سي الكونغولي.

وحقق فريق الرجال لقب دوري الأبطال خمس مرات من قبل آخرها في نسخة 2016.