صاروخ فالفيردي وسقوط الإنجليز.. شاهد جميع أهداف مباريات الثلاثاء الأوروبي

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 13:54

كتب : FilGoal

لقب كأس دوري أبطال أوروبا

أقيمت أمس الثلاثاء مباريات اليوم الأول من الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

جميع المباريات شهدت تسجيل أهداف والتي وصلت إلى 28 هدفا.

ويقدم لكم FilGoal.com الفرصة لمشاهدة أهداف جميع المباريات التي أقيمت أمس في دوري الأبطال.

يونيون برلين × براجا (2)-(3)

نابولي × ريال مدريد (2)-(3)

رد بلّ سالزبورج × ريال سوسيداد (0)-(2)

إنتر ميلان × بنفيكا (1)-(0)

مانشستر يونايتد × جالاتاسراي (2)-(3)

كوبنهاجن × بايرن ميونيخ (1)-(2)

لانس × أرسنال (2)-(1)

بي إس في أيندهوفن × إشبيلية (2)-(2)

دوري أبطال أوروبا
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