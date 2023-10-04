الأولى في دوري المحترفين.. استقالة حسن عبد المنعم من تدريب النصر للتعدين

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 13:19

كتب : رضا السنباطي

حسن عبد المنعم

تقدم حسن عبد المنعم باستقالته من تدريب النصر للتعدين.

وأرسل عبد المنعم خطاب لطلب الموافقة على استقالته من تدريب الفريق نظرا لظروف خاصة.

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وأصبح عبد المنعم أول مدرب يستقيل من منصبه في دوري المحترفين خلال الموسم الحالي.

وجاءت الاستقالة بعد الهزيمة من لافيينا بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثانية من دوري المحترفين.

ولم يحقق النصر للتعدين أي نقطة بعد الهزيمة في أول جولتين بدوري المحترفين.

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