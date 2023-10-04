ناتشو: أنا أكثر شخص حزين لطردي ضد جيرونا.. وأنا لست مجرما أو قاتلا

شدد ناتشو فيرنانديز على أسفه بسبب تدخله القوي ضد بورتو لاعب جيرونا والذي طرد على أثره.

ناتشو النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وتعرض ناتشو للإيقاف لمدة ثلاثة مباريات بسبب طرده المباشر ضد جيرونا بعد تدخل قوي على بورتو.

وحقق ريال مدريد الفوز على نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب دييجو أرماندو مارادونا في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال ناتشو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لقد ارتكبت خطأ بعد تدخل قوي وتعرضت لعقوبات رياضية ولكن الشيء الأهم هو أن بورتو بخير، لقد كان تدخلا قويا ولكن أنا لا اعتبر نفسي سارقا أو قاتلا".

وواصل "العقوبات خرجت اليوم في توقيت مباراة مهمة جدا ولكن يكن لدينا الوقت للحديث عنها، لقد مررت بأيام صعبة وأعرف تأثير ريال مدريد الذي يجعل كل شيء أكبر ولكنني تحدثت مع بورتو وهو بخير".

وأضاف "أول شخص حزين بسبب ما حدث هو أنا أتمنى أن تتقلص لمدة مباراة أو شيء إذا استأنف النادي، كنت دائما متاحا ومستعدا لريال المدريد والآن لن أكون كذلك وأنا أول المتأثرين بما حدث".

واستمر "أنا اعتبر نفسي لاعب محترف بشكل كبير وجميعنا نعرف الأخطاء التي ترتكب وهذا خطأ اعتذرت عنه".

وشدد "لقد أخبروني إن ركلة الجزاء مشكوك بها ولكن المهم هو تحقيقنا للفوز، لقد ألقيت بنفسي على الأرض ولا أعرف ما إذا كانت الكرة قد لمست يدي بسبب الارتداد أو لأنني فردت ذراعي".

وسيغيب ناتشو عن ريال مدريد ضد كل من أوساسونا وإشبيلية وبرشلونة.

وتأتي عقوبة ناتشو في توقيت صعب لريال مدريد الذي يعاني من غياب جميع المدافعين في الوقت الحالي فيما عدا أنطونيو روديجير.