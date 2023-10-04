ناتشو: أنا أكثر شخص حزين لطردي ضد جيرونا.. وأنا لست مجرما أو قاتلا

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 13:00

كتب : FilGoal

طرد ناتشو فيرنانديز

شدد ناتشو فيرنانديز على أسفه بسبب تدخله القوي ضد بورتو لاعب جيرونا والذي طرد على أثره.

ناتشو

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وتعرض ناتشو للإيقاف لمدة ثلاثة مباريات بسبب طرده المباشر ضد جيرونا بعد تدخل قوي على بورتو.

وحقق ريال مدريد الفوز على نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب دييجو أرماندو مارادونا في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

أخبار متعلقة:
تين هاج: عندما نرتكب مثل هذه الأخطاء لن نفوز تقرير: جالتييه يقترب من تدريب الدحيل القطري خلفا لكريسبو كاف يعلن موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية دوري المحترفين - حصاد الجولة الثانية.. أهداف البدلاء تسيطر على الأرقام

وقال ناتشو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لقد ارتكبت خطأ بعد تدخل قوي وتعرضت لعقوبات رياضية ولكن الشيء الأهم هو أن بورتو بخير، لقد كان تدخلا قويا ولكن أنا لا اعتبر نفسي سارقا أو قاتلا".

وواصل "العقوبات خرجت اليوم في توقيت مباراة مهمة جدا ولكن يكن لدينا الوقت للحديث عنها، لقد مررت بأيام صعبة وأعرف تأثير ريال مدريد الذي يجعل كل شيء أكبر ولكنني تحدثت مع بورتو وهو بخير".

وأضاف "أول شخص حزين بسبب ما حدث هو أنا أتمنى أن تتقلص لمدة مباراة أو شيء إذا استأنف النادي، كنت دائما متاحا ومستعدا لريال المدريد والآن لن أكون كذلك وأنا أول المتأثرين بما حدث".

واستمر "أنا اعتبر نفسي لاعب محترف بشكل كبير وجميعنا نعرف الأخطاء التي ترتكب وهذا خطأ اعتذرت عنه".

وشدد "لقد أخبروني إن ركلة الجزاء مشكوك بها ولكن المهم هو تحقيقنا للفوز، لقد ألقيت بنفسي على الأرض ولا أعرف ما إذا كانت الكرة قد لمست يدي بسبب الارتداد أو لأنني فردت ذراعي".

وسيغيب ناتشو عن ريال مدريد ضد كل من أوساسونا وإشبيلية وبرشلونة.

وتأتي عقوبة ناتشو في توقيت صعب لريال مدريد الذي يعاني من غياب جميع المدافعين في الوقت الحالي فيما عدا أنطونيو روديجير.

ناتشو فيرنانديز ريال مدريد
نرشح لكم
تقرير: لأسباب صحية.. لابورتا سافر بالقطار والسيارة لمشاهدة مباراة بورتو وبرشلونة إريكسن: الحظ السيئ يلاحق مانشستر يونايتد في الوقت الحالي صاروخ فالفيردي وسقوط الإنجليز.. شاهد جميع أهداف مباريات الثلاثاء الأوروبي تين هاج: عندما نرتكب مثل هذه الأخطاء لن نفوز أرتيتا: إصابة ساكا مقلقة.. وغير نادم على إشراكه ضد لانس أنشيلوتي: بيلينجهام يبدو في الـ 30 من عمره.. وسيطرنا على المباراة بدخول مودريتش مواعيد مباريات الأربعاء 4 أكتوبر - الأهلي ضد إنبي.. ودوري أبطال أوروبا إنتر ينتصر على بنفيكا بصعوبة في أبطال أوروبا
أخر الأخبار
بعد قرار يويفا.. فيفا يعلن رفع الإيقاف عن روسيا ويحدد شروط المشاركة 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
فيفا يحدد الاتحادات المرشحة لاستضافة كأس العالم 2034 13 دقيقة | آسيا
الرياضية: فيجا وكيسي جاهزان لدربي جدة 17 دقيقة | السعودية
سلة - بعد قيده في الزمالك وسموحة.. أحقية طلائع الجيش في ضم خانكا 19 دقيقة | كرة سلة
مباشر البطولة العربية سلة - الأهلي (12)-(13) مجد طنجة.. الفترة الأولى 28 دقيقة | كرة سلة
فيتوريا يتحدث عن المنافسة الصعبة في أمم إفريقيا وأهمية صلاح ومتى يرحل عن المنتخب 37 دقيقة | منتخب مصر
المغرب وإسبانيا والبرتغال يحصلون على تنظيم كأس العالم 2030.. وإقامة أول 3 مباريات في أمريكا الجنوبية 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
وزير خارجية إيران: اتفقنا مع السعودية على إعادة مباراة اتحاد جدة وسيباهان ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب أزمة التمثال.. إلغاء مباراة اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني وقرار منتظر 2 من 125 جنيه إلى مليون إسترليني أسبوعيا.. صلاح ورامي عباس يكشفان كواليس تجديد تعاقده مع ليفربول 3 تصنيف كاف - الزمالك على رأس 16 فريقا لـ مجموعات الكونفدرالية.. ولقاء محتمل مع مودرن فيوتشر 4 الكشف عن نظام كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.. وموقف الزمالك من المشاركة وجوائز ضخمة