تين هاج: عندما نرتكب مثل هذه الأخطاء لن نفوز

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 12:38

كتب : FilGoal

راسموس هويلوند - مانشستر يونايتد وجالاتا سراي

انتقد إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد الأخطاء التي ارتكبها لاعبيه في مباراة جالاتا سراي بدوري أبطال أوروبا، والتي أدت إلى الخسارة.

وتلقى مانشستر يونايتد هزيمة جديدة وتلك المرة أوروبيا أمام جالاتا سراي بثلاثة أهداف لهدفين.

وقال تين هاج في تصريحات نشرها موقع ناديه: "تقدمنا مرتين وكنا نسيطر على المباراة. وبسبب بعض الأخطاء، لم نحافظ على التقدم. سمحنا لهم بإدراك التعادل، ثم تعرضنا للعقاب".

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وأضاف المدرب الهولندي "نتحمل المسؤولية جميعا، عندما نرتكب مثل هذه الأخطاء لن نفوز".

وتابع "ليس من السهل تسجيل الأهداف في دوري الأبطال، لذا عليك أن تكون أكثر تركيزا وتعاونا، حتى لا تستقبل الأهداف بهذه السرعة فور التسجيل. الأمر يتعلق أيضا بالاحتفاظ بالكرة والسيطرة على المباراة، وعلينا أن نتحسن في هذا الأمر".

وعن تأثير راسموس هويلاند قال "لقد لعب مباراة جيدة للغاية وكان يشكل تهديدا مستمرا لدفاع الضيوف، لقد سجل هدفين رائعين، ونحن سعداء بذلك، لكنه يشعر بخيبة أمل كبيرة لأننا لم نحقق الفوز في النهاية".

وأكمل "فرصنا في المجموعة؟ كل شيء متاح. هناك 4 مباريات متبقية. كل المباريات صعبة ولكننا نعرف ما يجب القيام به. نحن نعلم ما هو هدفنا، وهو التأهل لدور الـ16".

وأتم "هذه الانتكاسة يجب أن تكون الوقود لمباراة برينتفورد في الدوري يوم السبت، هي الآن الأكثر أهمية. علينا أن نعود لطريق الانتصارات".

واستضاف يونايتد منافسه جالاتا سراي في ملعب أولد ترافورد مساء الثلاثاء في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وافتتح راسموس هويلوند أهداف المباراة في الدقيقة 17.

وأدرك ويلفريد زاها التعادل لجالاتا سراي عقب ست دقائق فقط.

وعاد يونايتد للتقدم مجددا عن طريق هويلوند في الدقيقة 67.

لكن ما هي إلا أربع دقائق إلا ونجح جالاتا سراي في إدراك التعادل مجددا عن طريق كريم أكتور أوجلو.

وفي الدقيقة 77 طُرد كاسيميرو لتسببه في ركلة جزاء على درايس ميرتينز وحصوله على الإنذار الثاني.

لكن أهدر ماورو إيكاردي ركلة الجزاء في الدقيقة 78.

وعقب ثلاث دقائق فقط صحح إيكاردي خطأه وسجل هدف الانتصار القاتل للفريق التركي.

وفي ملعب باركن في الدنمارك قلب بايرن ميونيخ الطاولة على منافسه كوبنهاجن وفاز بهدفين لهدف.

افتتح لوكاس ليراجير أهداف المباراة في الدقيقة 56.

وأدرك بايرن التعادل عن طريق جمال موسيالا في الدقيقة 67.

وسجل ماتياس تيل هدف الانتصار في الدقيقة 73.

بتلك النتائج تصدر بايرن المجموعة بست نقاط يليه جالاتا سراي بأربع نقاط.

ويأتي كوبنهاجن ثالثا بنقطة وحيدة وأخيرا مانشستر يونايتد بدون أي نقطة.

إريك تين هاج مانشستر يونايتد جالاتا سراي
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