تقرير: جالتييه يقترب من تدريب الدحيل القطري خلفا لكريسبو

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 12:17

كتب : FilGoal

كريستوف جالتييه - باريس سان جيرمان

ذكرت صحيفة العرب القطرية أن الفرنسي كريستوف جالتييه اقترب من تدريب الدحيل خلفا للأرجنتيني هيرنان كريسبو الذي بات على وشك الرحيل.

وأوضح التقرير أن أيام كريسبو مع الدحيل أصبحت معدودة بسبب تراجع نتائج الفريق محليا وأسيويا.

حيث يحتل الدحيل المركز الرابع في الدوري القطري بعد مرور 5 جولات، كما جمع نقطة واحدة من مباراتين بمرحلة المجموعات لدوري ابطال آسيا، رغم ان الفريق يضم ترسانة من النجوم.

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وذكرت قنوات الكاس يوم الثلاثاء أن جالتييه مدرب باريس سان جيرمان السابق اقترب من تدريب أحد أندية الدوري القطري

في الشهر الماضي انتشرت تقارير حول اقتراب مدرب سان جيرمان السابق من تدريب الدحيل القطري.

وأشارت وقتها التقارير إلى أن سوء نتائج الدحيل من المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو جعلت إدارة النادي تفكر في جالتييه.

الدحيل لم يفز سوى مرة واحدة في مبارياته الخمسة الأخيرة بمختلف المسابقات.

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن في يوليو الماضي اتفاقه مع كريستوف جالتييه على فسخ التعاقد.

وجاء ذلك بعد عام بالتمام والكمال على تعيينه كمدرب للفريق قادما من نادي نيس.

وحصد جالتييه البالغ من العمر 56 عاما لقب الدوري الفرنسي مع الفريق الباريسي.

وكان الفريق قد أقصي من دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، كما خرج من كأس فرنسا.

وتوج باريس سان جيرمان تحت قيادة جالتييه بكأس السوبر الفرنسي على حساب نانت في بداية الموسم.

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