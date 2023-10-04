دوري المحترفين - حصاد الجولة الثانية.. أهداف البدلاء تسيطر على الأرقام

انتهت الجولة الثانية من دوري المحترفين المصري وشهدت تحقيق 7 انتصارات 4 منهم لأصحاب الأرض و3 للضيوف.

وجاءت نتائج المباريات كالآتي:

نادي وي 4-0 جهورية شبين

القناة 1-2 بتروجت

أبو قير للأسمدة 2-1 طنطا

لافيينا 3-0 النصر للتعدين

راية 1-1 وادي دجلة

أسوان 2-0 النجوم

بترول أسيوط 0-1 بروكسي

مصر للمقاصة 0-1 السكة الحديد

مكادي 2-2 دكرنس

وشهدت المباريات تسجيل 25 هدفا 12 منهم في الشوط الأول و13 في الشوط الثاني.

كما شهدت الجولة حالتي طرد الأولى لـ إسلام عصام لاعب النصر للتعدين، والثانية لـ أحمد المحراث حارس مرمى جمهورية شبين.

وسجل أكرم عبد ربه مهاجم القناة أسرع أهداف المسابقة في الثانية 34 بهدفه في شباك بتروجت.

وكان أول هاتريك في المسابقة من نصيب عبد الرحمن فؤاد لاعب وي في شباك شبين.

كما سجل مصطفى سلطان لاعب بتروجت ثنائية في الفوز على القناة.

جولة البدلاء

الجولة شهدت العديد من الأهداف للبدلاء والبداية من رجب مارو مهاجم غزل المحلة الذي سجل تعادل فريقه أمام حرس الحدود بعد دخوله المباراة.

وسجل أيضا جابر سالم مهاجم أسوان هدفا في النجوم، وسجل نانا أنتوي هدف تعادل طنطا أمام أبو قير.

كما سجل أحمد عصام هدف انتصار أبو قير أمام طنطا بعد نزوله وهو أصغر اللاعبين تسجيلا بعمر 19 عاما.

أحمد سالم لاعب لافيينا دخل بديلا أيضا وسجل ثنائية في النصر للتعدين.

وأخيرا سجل إبراهيم عبد العزيز بيبو لاعب مكادي هدفا في شباك دكرنس.