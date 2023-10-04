مران الزمالك - عودة شيكابالا وعبد الله جمعة.. وصبحي يشارك كلاعب

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 11:38

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك

خاض الزمالك مرانه اليومي صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة في مقر النادي بميت عقبة.

وخصص الجهاز الفني بقيادة خوان كارلوس أوسوريو فقرة للركض داخل الملعب لزيادة معدل السرعات واللياقة البدنية.

وقام لاعبو الفريق بالمرور من بعض الحواجز الحديدية، والركض داخل الملعب للوصول لنقطة محددة، وتم تقسيم اللاعبين لأربع مجموعات لتنفيذ هذه الفقرة التي تهدف لزيادة المعدلات البدنية والركض داخل الملعب بالشكل المطلوب.

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وشهد المران انتظام محمود عبد الرازق "شيكابالا" في التدريبات الجماعية.

وكان شيكابالا قد خاض تدريبات تأهيلية بالأمس داخل صالة الألعاب الرياضية بعد الإجهاد الذي تعرض له عقب مباراة أرتا سولار.

كما شهد المران مشاركة عبد الله جمعة في التقسيمة بعدما كان يؤدي فقرات خاصة خلال التدريبات الأخيرة كبرنامج تأهيلي.

وشارك محمد صبحي حارس الفريق في التقسيمة كلاعب داخل أرض الملعب، بينما شارك الثنائي محمد عواد وعبد الرحمن نفاد في حراسة المرمى.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

مران الزمالك شيكابالا عبد الله جمعة
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