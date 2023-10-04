نبيل عماد: هذه حقيقة تقليد إمام عاشور.. وفتوح مستمر مع الزمالك

شرح نبيل عماد لاعب وسط الزمالك حقيقة نشره لبعض الصور وهل يقصد بها الإشارة إلى إمام عاشور لاعب الأهلي أم لا.

نبيل عماد النادي : الزمالك الزمالك

وقال نبيل عماد عبر قناة إم بي سي مصر: "الظروف المحيطة بالفريق منعتني من الظهور بشكل جيد في أول موسم لي مع الزمالك".

وأضاف "لا نفكر في الأموال نحن نلعب في نادي الزمالك لأننا نحب الزمالك وكل اللاعبين في الفريق موقفهم مثل موقفي، فهل شاهدت أي لاعب خرج وقال إنه لم يحصل على مستحقاته في أي لعبة".

وبسؤاله عن صورة أفضل لاعب رقم 8 رد قائلا: "اخترت القميص رقم 8 في الزمالك بسبب طارق حامد وليس بسبب إمام عاشور، وأنا أقدم من إمام وعندما نشرت صورة برقم 8 فلم أكن أقصد إمام عاشور تماما وأنا غير مهتم بهذا الأمر تماما وهو اختار طريقه وحياته وأنا أعيد نشر الصور الخاصة بالجمهور فقط على حساباتي وهذا أمر كان يجب توضيحه".

وأردف "غيرت لون شعري إلى الأصفر من قبل إمام عاشور فكيف يفكر البعض أنني فعلت ذلك من أجل تقليده، لا أعرف كيف لشخص أن يفكر بهذه الطريقة".

وشدد "فتوح زملكاوي جدا ويريد الاستمرار مع الزمالك، وإذا كان لديه بعض المشاكل فهو يحاول حلها وهو يحب جمهور الزمالك ويقدر ذلك وأرى أنه لا يفكر في أي شيء إلا الاستمرار مع الفريق والأمر نفسه بالنسبة لـ زيزو وصعب أن يلعب هذا الثنائي لأي ناد في مصر إلا للزمالك".

وأتم تصريحاته "بنسبة مليون % أحمد فتوح مستمر مع الزمالك، وأتمنى انضمام عبد الله السعيد لصفوف الزمالك، وفي أحد الفترات كان قريبا من الانضمام للفريق الأبيض".