مواعيد مباريات الأربعاء 4 أكتوبر - الأهلي ضد إنبي.. ودوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 10:28

كتب : FilGoal

مروان عطية - الأهلي ضد إنبي

تقام اليوم مباراة نصف نهائي كأس مصر الأولى لموسم 2022/2023، كما تقام مباريات اليوم الثاني من الجولة الثانية لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

كأس مصر

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الأهلي × إنبي.. 9:00 مساء - أون تايم سبورتس.

دوري أبطال أوروبا

أتليتكو مدريد × فيينورد.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

رويال أنتويرب × شاختار.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 8.

لايبزج × مانشستر سيتي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

نيوكاسل × باريس سان جيرمان.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

بورتو × برشلونة.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

بروسيا دورتموند × ميلان.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

رد ستار بليجراد × يانج بويز.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

سيلتيك × لاتسيو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

البطولة العربية لكرة السلة

الأهلي × مجد طنجة.. 6:30 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

الأهلي إنبي كأس مصر دوري أبطال أوروبا
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