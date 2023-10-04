مواعيد مباريات الأربعاء 4 أكتوبر - الأهلي ضد إنبي.. ودوري أبطال أوروبا
الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 10:28
كتب : FilGoal
تقام اليوم مباراة نصف نهائي كأس مصر الأولى لموسم 2022/2023، كما تقام مباريات اليوم الثاني من الجولة الثانية لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة
كأس مصر
الأهلي × إنبي.. 9:00 مساء - أون تايم سبورتس.
دوري أبطال أوروبا
أتليتكو مدريد × فيينورد.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 2.
رويال أنتويرب × شاختار.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 8.
لايبزج × مانشستر سيتي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
نيوكاسل × باريس سان جيرمان.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
بورتو × برشلونة.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
بروسيا دورتموند × ميلان.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
رد ستار بليجراد × يانج بويز.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
سيلتيك × لاتسيو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
البطولة العربية لكرة السلة
الأهلي × مجد طنجة.. 6:30 مساء.
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