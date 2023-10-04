أيمن أشرف يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك.. وسبب اختيار البنك الأهلي

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 01:01

كتب : FilGoal

أيمن أشرف - الأهلي

كشف أيمن أشرف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه بعد نهاية تعاقده مع النادي الأهلي.

وانتقل أيمن أشرف لصفوف البنك الأهلي في صفقة انتقال حر بداية الموسم الحالي قادما من الأهلي.

وقال أيمن أشرف عبر قناة المحور: "مفاوضات الزمالك كانت عن طريق وكلاء لاعبين، لكن احترامي للنادي الأهلي وجماهيره جعلني أختار مسار مختلف. فضلت عدم خسارة جمهور الأهلي في النهاية".

أخبار متعلقة:
الثالثة بين الفريقين.. طارق مجدي حكما لمواجهة الأهلي ضد إنبي في كأس مصر قائمة الأهلي - تواجد موديست وظهور أكرم توفيق لأول مرة واستمرار غياب رضا سليم إنتر ينتصر على بنفيكا بصعوبة في أبطال أوروبا كل شيء خاطئ في مانشستر.. جالاتا سراي يصعق يونايتد وبايرن يقلب الطاولة على كوبنهاجن

وأضاف "مشهد رحيلي عن الأهلي كان صعبا، خاصة أني أحد أبناء النادي، لكن الحياة غير عادلة في بعض الأوقات وخاصة في كرة القدم".

وكشف "تلقيت عروض كثيرة لكني فضلت البنك الأهلي بعد شعوري بجدية المشروع، إضافة لتواجد مدير فني على مستوى عال من الناحية الفنية والشخصية".

وكان أيمن أشرف قد عاد إلى الأهلي في صيف 2017 قادما من سموحة واستمر لمدة ست سنوات.

وبدأ أيمن أشرف مشواره من شباب الأهلي قبل أن ينتقل إلى سموحة معارا في صيف 2013 لمدة موسم.

وانتقل أشرف إلى سموحة بشكل نهائي في صيف 2014 واستمر لمدة ثلاث سنوات قبل أن يعود للأهلي مجددا.

وخاض أيمن أشرف 215 مباراة مع الأهلي بمختلف المسابقات.

ونجح ظهير أيسر الأهلي والذي شارك كمدافع في الكثير من الفترات، في المساهمة بتسعة أهداف بعد تسجيل خمسة وصناعة أربعة آخرين.

وتوج أيمن أشرف مع الأهلي بلقب الدوري المصري ست مرات وكأس مصر مرتين.

كما حصد أيمن أشرف دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي ثلاث مرات بينما حقق السوبر الإفريقي مرتين.

الأهلي أيمن أشرف البنك الأهلي
نرشح لكم
الثالثة بين الفريقين.. طارق مجدي حكما لمواجهة الأهلي ضد إنبي في كأس مصر قائمة الأهلي - تواجد موديست وظهور أكرم توفيق لأول مرة واستمرار غياب رضا سليم دوري المحترفين - 4 انتصارات وشقيق لاعب الأهلي يسجل أول هاتريك في الجولة الثانية تغيير موعد مباراة الأهلي ضد إنبي في كأس مصر.. وطرح التذاكر مصدر من كاف لـ في الجول: اجتماع مرتقب لإنشاء رابطة الأندية الإفريقية.. والهدف منها بعد رفض كولر.. الرياضية: الشباب يفاوض مدرب موناكو السابق الإسماعيلي يقرر صرف مكافآت الفوز على الاتحاد قبل مواجهة الأهلي إبراهيم عادل يضع قدمه في الجبس للعلاج من إصابة الكسر في الكاحل
أخر الأخبار
أيمن أشرف يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك.. وسبب اختيار البنك الأهلي ساعة | الكرة المصرية
الثالثة بين الفريقين.. طارق مجدي حكما لمواجهة الأهلي ضد إنبي في كأس مصر 2 ساعة | الدوري المصري
قائمة الأهلي - تواجد موديست وظهور أكرم توفيق لأول مرة واستمرار غياب رضا سليم 2 ساعة | الكرة المصرية
إنتر ينتصر على بنفيكا بصعوبة في أبطال أوروبا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كل شيء خاطئ في مانشستر.. جالاتا سراي يصعق يونايتد وبايرن يقلب الطاولة على كوبنهاجن 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
لانس يقلب الطاولة على أرسنال.. وإشبيلية يفرط في الفوز على أيندهوفن 2 ساعة | الكرة الأوروبية
صاروخية فالفيردي تخطف انتصارا ثمينا لـ ريال مدريد أمام نابولي 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
دوري الأبطال - براجا يقتل يونيون برلين مجددا .. وسوسيداد يضرب سالزبورج بثنائية 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب أزمة التمثال.. إلغاء مباراة اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني وقرار منتظر 2 من 125 جنيه إلى مليون إسترليني أسبوعيا.. صلاح ورامي عباس يكشفان كواليس تجديد تعاقده مع ليفربول 3 الكشف عن نظام كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.. وموقف الزمالك من المشاركة وجوائز ضخمة 4 تصنيف كاف - الزمالك على رأس 16 فريقا لـ مجموعات الكونفدرالية.. ولقاء محتمل مع مودرن فيوتشر