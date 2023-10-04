أيمن أشرف يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك.. وسبب اختيار البنك الأهلي

كشف أيمن أشرف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه بعد نهاية تعاقده مع النادي الأهلي.

وانتقل أيمن أشرف لصفوف البنك الأهلي في صفقة انتقال حر بداية الموسم الحالي قادما من الأهلي.

وقال أيمن أشرف عبر قناة المحور: "مفاوضات الزمالك كانت عن طريق وكلاء لاعبين، لكن احترامي للنادي الأهلي وجماهيره جعلني أختار مسار مختلف. فضلت عدم خسارة جمهور الأهلي في النهاية".

وأضاف "مشهد رحيلي عن الأهلي كان صعبا، خاصة أني أحد أبناء النادي، لكن الحياة غير عادلة في بعض الأوقات وخاصة في كرة القدم".

وكشف "تلقيت عروض كثيرة لكني فضلت البنك الأهلي بعد شعوري بجدية المشروع، إضافة لتواجد مدير فني على مستوى عال من الناحية الفنية والشخصية".

وكان أيمن أشرف قد عاد إلى الأهلي في صيف 2017 قادما من سموحة واستمر لمدة ست سنوات.

وبدأ أيمن أشرف مشواره من شباب الأهلي قبل أن ينتقل إلى سموحة معارا في صيف 2013 لمدة موسم.

وانتقل أشرف إلى سموحة بشكل نهائي في صيف 2014 واستمر لمدة ثلاث سنوات قبل أن يعود للأهلي مجددا.

وخاض أيمن أشرف 215 مباراة مع الأهلي بمختلف المسابقات.

ونجح ظهير أيسر الأهلي والذي شارك كمدافع في الكثير من الفترات، في المساهمة بتسعة أهداف بعد تسجيل خمسة وصناعة أربعة آخرين.

وتوج أيمن أشرف مع الأهلي بلقب الدوري المصري ست مرات وكأس مصر مرتين.

كما حصد أيمن أشرف دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي ثلاث مرات بينما حقق السوبر الإفريقي مرتين.