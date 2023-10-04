قائمة الأهلي - تواجد موديست وظهور أكرم توفيق لأول مرة واستمرار غياب رضا سليم

تواجد المهاجم الفرنسي أنتوني موديست في قائمة الأهلي لمواجهة إنبي بعدما غاب عن مواجهتي سانت جورج الإثيوبي في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا لعدم قيده.

ويستضيف استاد القاهرة المواجهة المرتقبة بين فريقي الأهلي وإنبي في نصف نهائي كأس مصر.

فيما ظهر أكرم توفيق لأول مرة في قائمة الأهلي بعد عودته من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي حسبما علم FilGoal.com.

ويعاني رامي ربيعة من خراج في القدم ما يمنعه من التواجد في المباراة.

واستمر غياب المغربي رضا سليم عن قائمة الأهلي للمباراة الثالثة على التوالي بسبب الإصابة إلى جانب صلاح محسن وخالد عبد الفتاح.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي قائمة لمواجهة إنبي في نصف نهائي كأس مصر.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفي مخلوف

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول - كريم الدبيس - أكرم توفيق

الوسط: أحمد نبيل "كوكا" - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - أليو ديانج

الهجوم : أنتوني موديست - محمود عبد المنعم "كهربا" - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو - محمد الضاوي "كريستو"

المستبعدون

عمرو السولية - محمود متولي - كريم وليد - حمزة علاء - كريم فؤاد - رضا سليم - رامي ربيعة - محمد زعلوك- معتز محمد.

ويتأهل الفائز من المواجهة إلى المباراة النهائي في انتظار المتأهل من مباراة الزمالك ضد بيراميدز والمقرر لها الشهر المقبل.

وتؤثر نتيجة مواجهة الغد في تحديد الطرف الرابع من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال والمقرر إقامته لأول مرة بمشاركة أربعة فرق في ديسمبر المقبل.

وتستضيف الإمارات مسابقة السوبر المصري للأبطال بمشاركة أربعة فرق وتأكد تأهل فرق الأهلي بطل الدوري وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة وبيراميدز وصيف الدوري ويتبقى الطرف الرابع.

كما تأكد استبعاد الزمالك عن النسخة المقبلة بسبب اعتذاره عن عدم المشاركة في النسخة الماضية من البطولة وشارك وقتها بيراميدز بدلا منه.

وحال تغلب إنبي على الأهلي في نصف نهائي كأس مصر يحسم بطاقة التأهل إلى السوبر المصري للأبطال.

بينما حال تأهل الأهلي إلى نهائي كأس مصر، يتأهل مودرن فيوتشر بصفته رابع مسابقة الدوري إلى سوبر الأبطال المصري.