إنتر ينتصر على بنفيكا بصعوبة في أبطال أوروبا

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 00:23

كتب : FilGoal

ماركوس تورام - إنتر ميلان

فاز إنتر ميلان على منافسه بنفيكا في ملعب جوسيبي مياتزا بهدف دون رد.

واستضاف إنتر منافسه بنفيكا في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

سجل ماركوس تورام هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 62.

أخبار متعلقة:
كل شيء خاطئ في مانشستر.. جالاتا سراي يصعق يونايتد وبايرن يقلب الطاولة على كوبنهاجن لانس يقلب الطاولة على أرسنال.. وإشبيلية يفرط في الفوز على أيندهوفن صاروخية فالفيردي تخطف انتصارا ثمينا لـ ريال مدريد أمام نابولي

بتلك النتيجة يتصدر ريال سوسيداد المجموعة بأربع نقاط بفارق الأهداف عن إنتر ميلان.

فيما يأتي سالزبورج ثالثا بثلاث نقاط وأخيرا بنفيكا بدون أي نقطة.

وسوف يستضيف إنتر منافسه سالزبورج في الجولة المقبلة قبل أن يحل عليه ضيفا في الجولة الرابعة.

وكان ريال سوسيداد فاز في وقت سابق من يوم الثلاثاء على مضيفه سالزبورج بهدفين دون رد.

سجل هدفا المباراة ميكيل أويارزابال وبرايس مينديز.

بنفيكا إنتر ميلان أبطال أوروبا
نرشح لكم
كل شيء خاطئ في مانشستر.. جالاتا سراي يصعق يونايتد وبايرن يقلب الطاولة على كوبنهاجن لانس يقلب الطاولة على أرسنال.. وإشبيلية يفرط في الفوز على أيندهوفن صاروخية فالفيردي تخطف انتصارا ثمينا لـ ريال مدريد أمام نابولي دوري الأبطال - براجا يقتل يونيون برلين مجددا .. وسوسيداد يضرب سالزبورج بثنائية انتهت دوري الأبطال - نابولي (2)-(3) ريال مدريد.. نهاية اللقاء انتهت دوري الأبطال – مانشستر يونايتد (2) - (3) جالاتا سراي.. لانس (2) - (1) أرسنال تشكيل دوري الأبطال - ساكا وتروسارد أساسيان أمام لانس.. والنني على مقاعد بدلاء أرسنال تشكيل دوري الأبطال – ماونت وهويلوند أساسيان ضد جالاتا سراي
أخر الأخبار
أيمن أشرف يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك.. وسبب اختيار البنك الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
الثالثة بين الفريقين.. طارق مجدي حكما لمواجهة الأهلي ضد إنبي في كأس مصر 2 ساعة | الدوري المصري
قائمة الأهلي - تواجد موديست وظهور أكرم توفيق لأول مرة واستمرار غياب رضا سليم 3 ساعة | الكرة المصرية
إنتر ينتصر على بنفيكا بصعوبة في أبطال أوروبا 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كل شيء خاطئ في مانشستر.. جالاتا سراي يصعق يونايتد وبايرن يقلب الطاولة على كوبنهاجن 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
لانس يقلب الطاولة على أرسنال.. وإشبيلية يفرط في الفوز على أيندهوفن 3 ساعة | الكرة الأوروبية
صاروخية فالفيردي تخطف انتصارا ثمينا لـ ريال مدريد أمام نابولي 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
دوري الأبطال - براجا يقتل يونيون برلين مجددا .. وسوسيداد يضرب سالزبورج بثنائية 4 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب أزمة التمثال.. إلغاء مباراة اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني وقرار منتظر 2 من 125 جنيه إلى مليون إسترليني أسبوعيا.. صلاح ورامي عباس يكشفان كواليس تجديد تعاقده مع ليفربول 3 الكشف عن نظام كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.. وموقف الزمالك من المشاركة وجوائز ضخمة 4 تصنيف كاف - الزمالك على رأس 16 فريقا لـ مجموعات الكونفدرالية.. ولقاء محتمل مع مودرن فيوتشر