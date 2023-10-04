إنتر ينتصر على بنفيكا بصعوبة في أبطال أوروبا
الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 00:23
كتب : FilGoal
فاز إنتر ميلان على منافسه بنفيكا في ملعب جوسيبي مياتزا بهدف دون رد.
واستضاف إنتر منافسه بنفيكا في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
سجل ماركوس تورام هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 62.
بتلك النتيجة يتصدر ريال سوسيداد المجموعة بأربع نقاط بفارق الأهداف عن إنتر ميلان.
فيما يأتي سالزبورج ثالثا بثلاث نقاط وأخيرا بنفيكا بدون أي نقطة.
وسوف يستضيف إنتر منافسه سالزبورج في الجولة المقبلة قبل أن يحل عليه ضيفا في الجولة الرابعة.
وكان ريال سوسيداد فاز في وقت سابق من يوم الثلاثاء على مضيفه سالزبورج بهدفين دون رد.
سجل هدفا المباراة ميكيل أويارزابال وبرايس مينديز.
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إنتر يفتتح التسجيل أمام بنفيكا#دوري_أبطال_أوروبا #انتر_ميلان_بنفيكا pic.twitter.com/BhKHNu0Iy3— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 3, 2023
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