إنتر ينتصر على بنفيكا بصعوبة في أبطال أوروبا

فاز إنتر ميلان على منافسه بنفيكا في ملعب جوسيبي مياتزا بهدف دون رد.

واستضاف إنتر منافسه بنفيكا في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

سجل ماركوس تورام هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 62.

بتلك النتيجة يتصدر ريال سوسيداد المجموعة بأربع نقاط بفارق الأهداف عن إنتر ميلان.

فيما يأتي سالزبورج ثالثا بثلاث نقاط وأخيرا بنفيكا بدون أي نقطة.

وسوف يستضيف إنتر منافسه سالزبورج في الجولة المقبلة قبل أن يحل عليه ضيفا في الجولة الرابعة.

وكان ريال سوسيداد فاز في وقت سابق من يوم الثلاثاء على مضيفه سالزبورج بهدفين دون رد.

سجل هدفا المباراة ميكيل أويارزابال وبرايس مينديز.

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