كل شيء خاطئ في مانشستر.. جالاتا سراي يصعق يونايتد وبايرن يقلب الطاولة على كوبنهاجن

تلقى مانشستر يونايتد هزيمة جديدة وتلك المرة أوروبيا أمام جالاتا سراي بثلاثة أهداف لهدفين.

واستضاف يونايتد منافسه جالاتا سراي في ملعب أولد ترافورد مساء الثلاثاء في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

راسموس هويلوند أهداف المباراة في الدقيقة 17.

وأدرك ويلفريد زاها التعادل لجالاتا سراي عقب ست دقائق فقط.

وعاد يونايتد للتقدم مجددا عن طريق هويلوند في الدقيقة 67.

لكن ما هي إلا أربع دقائق إلا ونجح جالاتا سراي في إدراك التعادل مجددا عن طريق كريم أكتور أوجلو.

وفي الدقيقة 77 طُرد كاسيميرو لتسببه في ركلة جزاء على درايس ميرتينز وحصوله على الإنذار الثاني.

لكن أهدر ماورو إيكاردي ركلة الجزاء في الدقيقة 78.

وعقب ثلاث دقائق فقط صحح إيكاردي خطأه وسجل هدف الانتصار القاتل للفريق التركي.

وفي ملعب باركن في الدنمارك قلب بايرن ميونيخ الطاولة على منافسه كوبنهاجن وفاز بهدفين لهدف.

افتتح لوكاس ليراجير أهداف المباراة في الدقيقة 56.

وأدرك بايرن التعادل عن طريق جمال موسيالا في الدقيقة 67.

video:5

وسجل ماتياس تيل هدف الانتصار في الدقيقة 73.

video:6

بايرن يسجل هدف التقدم عن طريق لاعبه ماتيس تيل#دوري_أبطال_أوروبا #كوبنهاغن_بايرن_ميونيخ pic.twitter.com/3sO8bMtSxf — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 3, 2023

بتلك النتائج تصدر بايرن المجموعة بست نقاط يليه جالاتا سراي بأربع نقاط.

ويأتي كوبنهاجن ثالثا بنقطة وحيدة وأخيرا مانشستر يونايتد بدون أي نقطة.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بهجوم من قبل يونايتد ولكن دون خطورة على مرمى فيرناندو موسليرا.

وفي الدقيقة 17 ومن عرضية من ماركوس راشفورد حولها هويلوند برأسية سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الأول ليونايتد.

video:1

GOAL!!!



Rasmus Højlund scores his first goal at Old Trafford to put Man Utd in the lead!#beINUCL #MUNGAL pic.twitter.com/mYtPF6r0YX — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) October 3, 2023

ومن خطأ قاتل من ديوجو دالوت في التعامل مع كرة عالية سددها زاها لترتطم بقدم اللاعب البرتغالي وتسكن الشباك وتعلن عن التعادل لجالاتا سراي.

video:2

وكاد ماسون ماونت يسجل الهدف الثاني لكن تسديدته ارتطمت بزميله هانيبال مجبري ليمنعها من هدف محقق.

وسجل هويلوند هدفا جميلا بعد مراوغته لمدافع جالاتا سراي لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 67 وإثر مجهود فردي من منتصف الملعب سجل هويلوند الهدف الثاني ليونايتد.

video:3

لكن بعد أربع دقائق فقط أدرك جالاتا سراي التعادل بتسديدة من كريم أكتورك أوجلو.

video:4

وتسبب خطأ قاتل من أندري أونانا في تمرير الكرة إلى كاسيميرو لارتكاب الأخير لخطأ بعرقلة ميرتنيز ليحصل الأخير على ركلة جزاء أهدرها إيكاردي.

ولكن صحح اللاعب الأرجنتيني خطأه بهدف ثالث في الدقيقة 81 بعدما ضرب مصيدة التسلل التي تسبب في عدم حدوثها سفيان أمرابط.

ضغط يونايتد لكنه لم يجد طريقا لشباك جالاتا سراي لتنتهي المباراة بفوز الفريق التركي.