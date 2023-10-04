صاروخية فالفيردي تخطف انتصارا ثمينا لـ ريال مدريد أمام نابولي

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 00:06

كتب : FilGoal

احتفال بهدف بيلينجهام مع ريال مدريد ضد نابولي

خطف ريال مدريد انتصارا ثمينا خارج ملعبه أمام نابولي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتغلب ريال مدريد على نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب دييجو أرماندو مارادونا معقل الفريق الإيطالي.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى ست نقاط بالعلامة الكاملة بينما تجمد رصيد نابولي عند 3 نقاط من الفوز على براجا في الجولة الافتتاحية.

وصف المباراة

بدأ ريال مدريد اللقاء بهجوم سريع بحثا عن التقدم المبكر أمام نابولي.

وتألق ميريت حارس مرمى نابولي لانطلاقة فينيسيوس في الدقيقة السادسة والتي سددها قوية ولكن تصدى لها ببراعة.

وخطف أوستيجارد هدفا لنابولي في الدقيقة 19 برأسية رائعة داخل شباك كيبا بعدما ارتدت الركنية من العارضة.

وواصل ريال مدريد ضغطه بحثا عن التعادل السريع وسط تراجع ملحوظ لفريق نابولي.

ونجح فينيسيوس في استغلال خطأ جيوفاني دي لورينزو في الدقيقة 27 ليسجل هدف التعادل داخل شباك ميريت.

وبمهارة فردية رائعة نجح بيلينجهام في تسجيل التقدم لريال مدريد في الدقيقة 34 بعد مراوغة مدافعي نابولي.

وحرم كيبا، فيكتور أوسيمين من التعادل في الدقيقة 39 بعد رأسية رائعة من النيجيري ولكن تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

ومع بداية الشوط الثاني احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء في الدقيقة 53 عقب العودة إلى تقنية الفيديو بسبب لمسة يد على ناتشو.

ونجح زيلينيسكي في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 54 من ركلة الجزاء.

ورغم سير اللقاء نحو التعادل، خطف فالفيردي النقاط الثلاثة بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 78 والتي ارتطمت بالعارضة ثم اصطدمت بميريت حارس مرمى نابولي وسكنت شباكه.

وحاول نابولي إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة ولكن فشل الفريق في تحقيق خطورة حقيقية.

عقدة مدريد مستمرة

واستمرت عقدة ريال مدريد مع نابولي للمباراة الخامسة على التوالي، إذ فشل الفريق الإيطالي في تحقيق انتصاره الأول على النادي الملكي.

وحقق ريال مدريد انتصاره الثالث على التوالي بعد تحقيق الفوز ذهابا وإيابا على نابولي في 2017.

وخلال خمس مواجهات بين الفريقين حقق ريال مدريد الفوز أربع مرات مقابل تعادل وحيد كان في سبتمبر 1987.

11 مساهمة في 9 مباريات

واصل جود بيلينجهام تألقه بقميص ريال مدريد منذ انضمامه إلى الفريق هذا الموسم.

وساهم بيلينجهام في 11 هدفا خلال 9 مباريات خاضهم مع النادي الملكي.

وسجل بيلينجهام ثامن أهدافه بقميص ريال مدريد من تسع مباريات.

كما صنع لاعب الوسط الإنجليزي ثلاثة أهداف.

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