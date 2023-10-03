دوري الأبطال - براجا يقتل يونيون برلين مجددا .. وسوسيداد يضرب سالزبورج بثنائية

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 - 23:05

كتب : FilGoal

مباراة براجا ويونيون برلين

حقق سبورتنج براجا البرتغالي فوزا قاتلا على يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا.

وفاز براجا على يونيون برلين بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل أندري كاسترو هدفا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ليمنح براجا 3 نقاط غالية على حساب يونيون برلين الذي تعرض للخسارة للمرة الثانية على التوالي بنفس السيناريو بعد الهزيمة من ريال مدريد بهدف بيلينجهام في الوقت القاتل.

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الفريق الألماني تقدم بهدفين عن طريق شيرالدو بيكر في الدقيقتين (30 و37) قبل أن يسجل سيكو نياكاتي في الدقيقة (41) وبروما في الدقيقة (51) وأندري كاسترو في الدقيقة (90+4).

الفوز رفع رصيد براجا إلى 3 نقاط وأبقى يونيون برلين بدون نقاط في المجموعة الثالثة، في انتظار نتيجة مباراة نابولي وريال مدريد ، إذ يملك منهما 3 نقاط قبل مواجهة مساء الثلاثاء.

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ثنائية سوسيداد

في المقابل حقق ريال سوسيداد فوزا هاما على حساب ريد بل سالزبورج النمساوي بهدفين دون رد، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الرابعة.

وسجل ميكيل أويارزابال هدف ريال سوسيداد الأول في الدقيقة السابعة، قبل أن يعزز برايس منديز تقدم الفريق الإسباني بالهدف الثاني عند الدقيقة 27.

بهذه النتيجة رفع ريال سوسيداد رصيده إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، يليه سالزبورج برصيد 3 نقاط في انتظار نتيجة مباراة إنتر ميلان (نقطة) وبنفيكا (بدون نقاط).

دوري أبطال أوروبا سالزبورج ريال سوسيداد
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