توتو ميركاتو: جماهير إنتر تجهز 50 ألف صافرة لاستخدامها ضد لوكاكو

تجهز جماهير إنتر 50 ألف صافرة للتعبير عن غضبها من المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو خلال مواجهة روما.

وانتقل لوكاكو لصفوف روما خلال فترة الانتقالات الصيفية من تشيلسي بعدما قضى الموسم الماضي معارا بقميص إنتر.

وأعلن "كورفا نورد" المدرج الخاص بجماهير إنتر عن توزيع 50 ألف صافرة لاستخدامها يوم 29 أكتوبر الجاري في مواجهة روما.

وقال كورفا نورد في بيان نقله "توتو ميركاتو ويب": "سيتم تمييز تاريخ 29 أكتوبر تجاه أولئك الذين أداروا ظهورهم لنا بأكثر الطرق التي لا تستحق. شخصية أثبتت أنها رجل صغير ، لأنه قبل أن تكون بطلا عليك أن تكون رجلا وتعرف كيف تحترم كلمتك"

"لقد دافعنا عنك بالسيوف ولكنك أرت ظهرك لنا. قبل المباراة ضد روما ، سيوزع كورفا نورد ، 50000 صافرة لاستخدامها مع كل لمسة للكرة من قبل شخص خان قميصنا. دعونا نظهر للجميع كيف أن شخصا أظهر أنه لا يستحق ارتداء ألواننا يستحق أن يعامل ".

ونجح روما في إقناع تشيلسي بضم المهاجم البلجيكي الذي عاد للعمل مع المدرب جوزيه مورينيو من جديد.

إنتر شعر بالغضب لعلمه بدخول لوكاكو في مفاوضات مع غريمه التقليدي يوفنتوس، حسب التقارير.

وأوضحت التقارير أن يوفنتوس كان يفكر في ضم لوكاكو لكن في حالة رحيل دوسان فلاهوفيتش فقط وهذا لم يحدث.

لوكاكو صاحب الـ 30 عاما شارك مع روما خلال الموسم الحالي في 6 مباريات وسجل 4 أهداف بجميع المسابقات,