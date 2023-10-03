كرة سلة - هشام نصر يعلن تجديد أو جي مايو مع الزمالك

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 - 22:33

كتب : FilGoal

أو جيه مايو - لاعب سلة الزمالك

أعلن هشام نصر المرشح لمنصب نائب الرئيس في انتخابات مجلس إدارة الزمالك، تجديد تعاقد الأمريكي أو جي مايو مع فريق السلة.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن رغبة الزمالك في استعادة خدمات المحترف الأمريكي أوجي مايو في الفترة المقبلة.

وانتهى تعاقد مايو مع الزمالك في أبريل الماضي عقب انتهاء موسم الفريق محليا، وطالب اللاعب بمستحقاته المتأخرة قبل التجديد للفريق.

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وكتب هشام نصر عبر حسابه الشخصي: "تم بحمد الله تجديد التعاقد مع محترف السلة أو جي مايو، مبروك لأعضاء وجماهير نادي الزمالك".

ونشر هشام نصر المرشح لمنصب نائب الرئيس صورة من التعاقد بين الطرفين والذي تم اليوم الثلاثاء.

وكان الزمالك قد دعم صفوفه بالأمريكي مايو في منتصف ديسمبر الماضي لخوض المتبقي من الموسم.

وانتهى موسم مايو مع الزمالك في أبريل الماضي.

ونجح مايو في قيادة الزمالك لنهائي كأس مصر لأول مرة منذ 2007 بعد التغلب على الاتحاد في نصف النهائي.

وحصل الزمالك على وصافة اللقب في ختام موسمه بعد مباراة مثيرة أمام الأهلي انتهت بفوز الأحمر بنتيجة 72-65 في الثواني الأخيرة.

وسبق للأمريكي أن لعب لأندية دالاس مافيريكس ونادي ميمفيس جريزليس ونادي ميلووكي.

وكانت آخر محطات مايو في نادي الفتح السعودي لخوض نهائيات الدوري السعودي بعد انتهاء الدوري المصري.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة السوبر المصري أمام الأهلي يوم 20 أكتوبر الجاري والمقرر إقامته في البحرين.

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