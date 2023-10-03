انتهت دوري الأبطال - نابولي (2)-(3) ريال مدريد.. نهاية اللقاء

يحل ريال مدريد ضيفا على نابولي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكان نابولي وريال مدريد قد فازا في الجولة الافتتاحية على براجا ويونيون برلين على الترتيب.

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نهاية المباراة

ق78 جووووووول فالفيردي

ق54 جوووووول زيلنيسكي

ق53 ركلة جزاء بسبب لمسة يد على ناتشو

ق51 مراجعة تقنية الفيديو لركلة جزاء محتملة لصالح نابولي

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39 كيبا يتألق أمام أوسيمين

ق34 جوووووول بيلينجهام يتقدم لريال مدريد

ق27 جوووووووول فينيسيوس يسجل التعادل

ق19 جوووووول أوستيجارد يفتتح التسجيل لنابولي

ق6 فينيسيوس ينطلق ولكن ميريت يتألق

انطلاق المباراة