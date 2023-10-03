انتهت دوري الأبطال – مانشستر يونايتد (2) - (3) جالاتا سراي.. لانس (2) - (1) أرسنال
الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 - 21:40
كتب : FilGoal
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مانشستر يونايتد X جالاتا سراي
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نهاية المباراة بانتصار جالاتا سراي بثلاثة أهداف لهدفين.
ق81: جووووووووووووول إيكاردي يصحح خطأه ويسجل الهدف الثالث لجالاتا سراي.
ق78: إيكاردي يهدر ركلة جزاء جالاتا سراي.
ق76: ضربة جزاء لجالاتا سراي بعد خطأ قاتل من أونانا وعرقلة من كاسيميرو لميرتينز، وطرد اللاعب البرازيلي لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.
ق71: جوووووووووووووول التعااادل عن طريق كريم أكتورك أوجلو.
ق67: جووووووووووووووول هويلوند يسجل الهدف الثاني ليونايتد.
ق60: هدف غير محتسب ليونايتد بداعي التسلل على هويلوند.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
ق23: جوووووووووول التعاااادل لجالاتا سراي من زاها.
ق17: جووووووووول أوووووووول ليونايتد برأسية من هويلوند.
انطلاق المباراة.
لانس X أرسنال
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نهاية المباراة بانتصار لانس بهدفين لهدف.
ق69: جووووووووووول ثاااان للانس عن طريق إيلي واهي.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
ق33: ساكا يخرج مستبدلا بسبب الإصابة ويشارك فابيو فييرا بدلا منه.
ق25: التعااااااادل للانس عن طريق أدريان توماسون.
ق14: جووووووووووووووول أوووووول لأرسنال من خيسوس.
انطلاق المباراة.