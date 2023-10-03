انتهت دوري الأبطال – مانشستر يونايتد (2) - (3) جالاتا سراي.. لانس (2) - (1) أرسنال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

مانشستر يونايتد X جالاتا سراي

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نهاية المباراة بانتصار جالاتا سراي بثلاثة أهداف لهدفين.

ق81: جووووووووووووول إيكاردي يصحح خطأه ويسجل الهدف الثالث لجالاتا سراي.

ق78: إيكاردي يهدر ركلة جزاء جالاتا سراي.

ق76: ضربة جزاء لجالاتا سراي بعد خطأ قاتل من أونانا وعرقلة من كاسيميرو لميرتينز، وطرد اللاعب البرازيلي لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.

ق71: جوووووووووووووول التعااادل عن طريق كريم أكتورك أوجلو.

ق67: جووووووووووووووول هويلوند يسجل الهدف الثاني ليونايتد.

ق60: هدف غير محتسب ليونايتد بداعي التسلل على هويلوند.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ق23: جوووووووووول التعاااادل لجالاتا سراي من زاها.

ق17: جووووووووول أوووووووول ليونايتد برأسية من هويلوند.

انطلاق المباراة.

لانس X أرسنال

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نهاية المباراة بانتصار لانس بهدفين لهدف.

ق69: جووووووووووول ثاااان للانس عن طريق إيلي واهي.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ق33: ساكا يخرج مستبدلا بسبب الإصابة ويشارك فابيو فييرا بدلا منه.

ق25: التعااااااادل للانس عن طريق أدريان توماسون.

ق14: جووووووووووووووول أوووووول لأرسنال من خيسوس.

انطلاق المباراة.