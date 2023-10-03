سجل لأول مرة.. نيمار يقود الهلال للعودة بـ 3 نقاط ثمينة من إيران في دوري أبطال آسيا

استعاد الهلال السعودي توازنه في مسابقة دوري أبطال آسيا وعاد بـ 3 نقاط ثمينة.

وفاز الهلال على ناساجي الإيراني بنتيجة 3-0 على ملعب آزادي في طهران، لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا.

وسجل نيمار دا سيلفا هدف الأول بقميص الهلال منذ انضمامه هذا الصيف قادما من باريس سان جيرمان.

كما سجل ألكساندر ميتروفيتش هدفه الأول في دوري أبطال آسيا بقميص الهلال.

الهلال استعاد التوازن وحقق الفوز الأول في دور المجموعات بعدما تعادل في مباراة الجولة الأولى أمام نافباخور بهدف لكل فريق.

الفوز رفع رصيد الهلال إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، متفوقا على نافباخور الأوزبكي بفارق الأهداف.

فيما توقف رصيد ناساجي عند 3 نقاط في المركز الثالث، يليه مومباي سيتي الهندي بدون نقاط.

وصف المباراة

بدأ فريق الهلال المباراة بضغط هجومي على نظيره نساجاي في محاولة لإدراك هدف التقدم مبكرا.

ونجح ميتروفيتش في استغلال عرضية محمد البريك وسجل هدفا في الدقائق الأولى ولكن ألغاه الحكم بداعِ التسلل.

وعاد ميتروفيتش للتسجيل مرة أخرى في الدقيقة 19 بعد ضربة رأسية متقنة سكنت شباك الفريق الإيراني.

ورد الفيرق الإيراني بكرة عرضية خطرة داخل منطقة جزاء الهلال أنقذها كوليبالي برأسه قبل أن تصل للاعب الفريق الإيراني.

وأشهر حكم المباراة بعد العودة لتقنية الفيديو، البطاقة الحمراء لسلمان الفرج ومثلها للاعب ناساجي أمير محمد.

وسدد لاعب الهلال ميشايل كرة في الدقيقة 44 من أمام منطقة جزاء ناساجي ولكنها مرت بجانب المرمى.

ونجح نيمار أول أهدافه بقميص "الزعيم"، وسجل الهدف الثاني من تسديدة يسارية متقنة في الدقيقة 58، مستفيدا من تمريرة ناصر الدوسري.

وحرم القائم نيمار من تسجيل الهدف الثالث لنادي الهلال والهدف الشخضي الثاني بعد انطلاقة رائعة من الجهة اليسرى.

وتابع صالح الشهري تسديدة قوية من ناصر الدوسري ليسجل الهدف الثالث للهلال في الدقائق الأخيرة من المباراة.