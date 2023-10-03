تشكيل دوري الأبطال - ساكا وتروسارد أساسيان أمام لانس.. والنني على مقاعد بدلاء أرسنال

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 - 21:19

كتب : FilGoal

لياندرو تروسارد - إيفرتون ضد أرسنال

يبدأ ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال بالثنائي بوكايو ساكا وليونادرو تروسارد في التشكيل الأساسي أمام لانس الفرنسي.

ويحل أرسنال ضيفا على لانس ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل أرسنال صدارة المجموعة الثانية بعد الفوز على أيندهوفن بأربعة أهداف دون مقابل.

أخبار متعلقة:
ساكا قدم الهدايا وأصيب.. أرسنال يفوز على بورنموث برباعية بعد غياب 261 يوما.. النني يشارك في تأهل أرسنال إلى ثمن نهائي كأس الرابطة تشكيل أرسنال - رايا وساكا أساسيان أمام بورنموث.. والنني على مقاعد البدلاء تشكيل أرسنال – هافيرتز وجورجينيو أساسيان.. وخط هجوم شاب ضد برينتفورد

بينما تعادل لانس أمام إشبيلية بهدف لكل منهما في الجولة الافتتاحية.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: تاكيهيرو تومياسو – جابرييل – ويليام ساليبا – أولكساندر زينتشينكو.

الوسط: ديكلان رايس – كاي هافرتز– مارتن أوديجارد.

الهجوم: بوكايو ساكا – جابريل جيسوس - ليونادرو تروسارد.

ويجلس على مقاعد بدلاء أرسنال: أرون رامسديل - محمد النني - هين - جورجينيو - باولو فييرا - توماس بارتي - بين وايت - ياكوب كيويور - ربس نيلسون - إيدي نيكيتياه - إيميل سميث رو - سيدريك.

أرسنال دوري أبطال أوروبا لانس
نرشح لكم
إنتر ينتصر على بنفيكا بصعوبة في أبطال أوروبا كل شيء خاطئ في مانشستر.. جالاتا سراي يصعق يونايتد وبايرن يقلب الطاولة على كوبنهاجن لانس يقلب الطاولة على أرسنال.. وإشبيلية يفرط في الفوز على أيندهوفن صاروخية فالفيردي تخطف انتصارا ثمينا لـ ريال مدريد أمام نابولي دوري الأبطال - براجا يقتل يونيون برلين مجددا .. وسوسيداد يضرب سالزبورج بثنائية انتهت دوري الأبطال - نابولي (2)-(3) ريال مدريد.. نهاية اللقاء انتهت دوري الأبطال – مانشستر يونايتد (2) - (3) جالاتا سراي.. لانس (2) - (1) أرسنال تشكيل دوري الأبطال – ماونت وهويلوند أساسيان ضد جالاتا سراي
أخر الأخبار
أيمن أشرف يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك.. وسبب اختيار البنك الأهلي 4 ساعة | الكرة المصرية
الثالثة بين الفريقين.. طارق مجدي حكما لمواجهة الأهلي ضد إنبي في كأس مصر 5 ساعة | الدوري المصري
قائمة الأهلي - تواجد موديست وظهور أكرم توفيق لأول مرة واستمرار غياب رضا سليم 5 ساعة | الكرة المصرية
إنتر ينتصر على بنفيكا بصعوبة في أبطال أوروبا 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كل شيء خاطئ في مانشستر.. جالاتا سراي يصعق يونايتد وبايرن يقلب الطاولة على كوبنهاجن 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
لانس يقلب الطاولة على أرسنال.. وإشبيلية يفرط في الفوز على أيندهوفن 5 ساعة | الكرة الأوروبية
صاروخية فالفيردي تخطف انتصارا ثمينا لـ ريال مدريد أمام نابولي 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
دوري الأبطال - براجا يقتل يونيون برلين مجددا .. وسوسيداد يضرب سالزبورج بثنائية 6 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب أزمة التمثال.. إلغاء مباراة اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني وقرار منتظر 2 من 125 جنيه إلى مليون إسترليني أسبوعيا.. صلاح ورامي عباس يكشفان كواليس تجديد تعاقده مع ليفربول 3 الكشف عن نظام كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.. وموقف الزمالك من المشاركة وجوائز ضخمة 4 تصنيف كاف - الزمالك على رأس 16 فريقا لـ مجموعات الكونفدرالية.. ولقاء محتمل مع مودرن فيوتشر