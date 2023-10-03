تشكيل دوري الأبطال - ساكا وتروسارد أساسيان أمام لانس.. والنني على مقاعد بدلاء أرسنال

يبدأ ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال بالثنائي بوكايو ساكا وليونادرو تروسارد في التشكيل الأساسي أمام لانس الفرنسي.

ويحل أرسنال ضيفا على لانس ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل أرسنال صدارة المجموعة الثانية بعد الفوز على أيندهوفن بأربعة أهداف دون مقابل.

بينما تعادل لانس أمام إشبيلية بهدف لكل منهما في الجولة الافتتاحية.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: تاكيهيرو تومياسو – جابرييل – ويليام ساليبا – أولكساندر زينتشينكو.

الوسط: ديكلان رايس – كاي هافرتز– مارتن أوديجارد.

الهجوم: بوكايو ساكا – جابريل جيسوس - ليونادرو تروسارد.

ويجلس على مقاعد بدلاء أرسنال: أرون رامسديل - محمد النني - هين - جورجينيو - باولو فييرا - توماس بارتي - بين وايت - ياكوب كيويور - ربس نيلسون - إيدي نيكيتياه - إيميل سميث رو - سيدريك.