تشكيل دوري الأبطال – ماونت وهويلوند أساسيان ضد جالاتا سراي
الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 - 21:05
كتب : FilGoal
أعلن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه لملاقاة جالاتا سراي في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا في ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات المجموعة الأولى.
وخسر يونايتد في أولى مبارياته في المجموعة ضد بايرن ميونيخ فيما تعادل جالاتا سراي مع كوبنهاجن.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: أندري أونانا
في الدفاع: سفيان أمرابط- فيكتور ليندلوف- رافائيل فاران- ديوجو دالو
في الوسط: هانيبال مجبري- كاسيميرو- ماسون ماونت
في الهجوم: ماركوس راشفورد- راسموس هويلوند- برونو فيرنانديز
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