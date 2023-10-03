دوري المحترفين - 4 انتصارات وشقيق لاعب الأهلي يسجل أول هاتريك في الجولة الثانية

أُختتمت اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري المحترفين.

ويشهد الموسم الحالي 2023-2024 النسخة الأولى من مسابقة دوري المحترفين.

وأقيمت اليوم 5 مباريات ضمن مناسفات الجولة الثانية، انتهت 4 منها بالفوز وحسم التعادل نتيجة مباراة وحيدة.

وسجل عبد الرحمن فؤاد 3 أهداف "هاتريك" قاد بهم نادي وي للفوز على جمهورية شبين، وهو أول هاتريك خلال الموسم الحالي.

وجاء نتائج مباريات اليوم كالتالي:

راية 1-1 وادي دجلة

تقدم يوسف اويا لوادي دجلة وتعادل طه النادي لفريق راية ليرتفع رصيد وادي دجلة إلى 4 نقاط ويحصل راية على النقطة الأولى

القناة 1-2 بتروجت

تقدم أكرم عبد ربه في الدقيقة الأولى لنادي القناة ليصبح أسرع هدف في الدوري ثم سجل مصطفى سلطان هدفي لبتروجت ليرتفع رصيد بتروجت إلى 6 نقاط

أبو قير للأسمدة 2-1 طنطا

تقدم محمد الكومي لابو قير للأسمدة ثم تعادل نانا انتوي لطنطا ثم سجل احمد عصام لابو قير

وي 4-0 جمهورية شبين

بدأ وي بالتسجيل بهدف لعبد الرحمن فؤاد ثم أضاف محمد بهاء الهدف الثاني ثم سجل شقيق كريم فؤاد ، عبد الرحمن فؤاد الثالث والرابع ليسجل اول هاتريك في المسابقة ، وتعرض أحمد المحراث حارس جمهورية شبين للطرد في الدقيقة 65.

لافيينا 3-0 النصر للتعدين

تقدم حازم عبد الستار أبو سنة ثم أضاف البديل أحمد سالم الموريتاني الثاني والثالث ليرتفع رصيد الفريق إلى 4 نقاط .