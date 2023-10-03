تغيير موعد مباراة الأهلي ضد إنبي في كأس مصر.. وطرح التذاكر

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مباراة الأهلي ضد إنبي في نصف نهائي كأس مصر وتغيير موعد المباراة.

وتقرر إقامة المواجهة بين الفريقين في تمام التاسعة من مساء غدا الأربعاء بدلا من السابعة مساء.

ويستضيف استاد القاهرة المواجهة المرتقبة بين فريقي الأهلي وإنبي في نصف نهائي كأس مصر.

ويتأهل الفائز من المواجهة إلى المباراة النهائي في انتظار المتأهل من مباراة الزمالك ضد بيراميدز والمقرر لها الشهر المقبل.

وطرحت شركة تذكرتي تذاكر مباراة الأهلي ضد إنبي بسعر 75 جنيه للتذكرة. (من هنا)

وتؤثر نتيجة مواجهة الغد في تحديد الطرف الرابع من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال والمقرر إقامته لأول مرة بمشاركة أربعة فرق في ديسمبر المقبل.

وتستضيف الإمارات مسابقة السوبر المصري للأبطال بمشاركة أربعة فرق وتأكد تأهل فرق الأهلي بطل الدوري وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة وبيراميدز وصيف الدوري ويتبقى الطرف الرابع.

كما تأكد استبعاد الزمالك عن النسخة المقبلة بسبب اعتذاره عن عدم المشاركة في النسخة الماضية من البطولة وشارك وقتها بيراميدز بدلا منه.

وحال تغلب إنبي على الأهلي في نصف نهائي كأس مصر يحسم بطاقة التأهل إلى السوبر المصري للأبطال.

بينما حال تأهل الأهلي إلى نهائي كأس مصر، يتأهل مودرن فيوتشر بصفته رابع مسابقة الدوري إلى سوبر الأبطال المصري.