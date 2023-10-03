أزمة لـ أنشيلوتي.. غياب ناتشو عن الكلاسيكو بعد إعلان عقوبة الطرد

تأكد غياب ناتشو فيرنانديز مدافع ريال مدريد عن مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة بعد إعلان عقوبة طرده.

ناتشو النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وتعرض ناتشو للطرد في مباراة ريال مدريد الأخيرة أمام جيرونا ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني وترتب على ذلك إيقافه ثلاث مباريات.

وشهد اللقاء الذي حسمه ريال مدريد بثلاثة أهداف دون مقابل، طرد مباشر لناتشو في الدقيقة 94 بعد تدخل قوي أمام بورتو لاعب جيرونا.

وكشفت صحيفة ماركا عن قرار لجنة المسابقات الإسبانية بإيقاف ناتشو لثلاث مباريات مقبلة.

وأشار التقرير إلى اتخاذ لجنة المسابقات قرارها بإيقاف ناتشو ثلاث مباريات لاستخدام اللعب الخطير والذي يسبب الضرر بالإضافة إلا غرامة 1050 يورو.

وتحدد العقوبة بناء على قوة التدخل والإصابة التي تعرض لها لاعب جيرونا والذي اضطر لمغادرة الملعب على نقالة ثم غادر الملعب بواسطة سيارة إسعاف.

وبذلك تأكد غياب ناتشو عن مواجهات أوساسونا وإشبيلية وبرشلونة على الترتيب.

ويتعرض كارلو أنشيلوتي لأزمة جديدة بعد طرد ناتشو إذ يتوفر له روديجير كقلب دفاع وحيد متاح لمواجهة أوساسونا السبت المقبل في انتظار إمكانية لحاق ديفيد ألابا.

وكان ألابا قد تعرض لإصابة خلال مواجهة لاس بالماس.