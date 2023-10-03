تقرير: 3 عقوبات في انتظار سباهان الإيراني بعد إلغاء مواجهة اتحاد جدة

ينتظر نادي سباهان الإيراني 3 عقوبات بعد إلغاء مباراته أمام اتحاد جدة بحسب ما كشف مصدر من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لصحيفة "الرياضية" السعودية.

وألغيت مباراة سباهان أصفهان الإيراني واتحاد جدة في دوري أبطال آسيا.بسبب ظروف غير متوقعة، حسب بيان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وقال مصدر من الاتحاد الآسيوي لـ صحيفة "الرياضية": "نادي سباهان الإيراني تنتظره 3 عقوبات من لجنة الانضباط، بسبب المخالفات القانونية التي ارتكبها النادي المستضيف، أمس، قبل انطلاق مواجهته أمام اتحاد جدة في دوري أبطال آىسيا، ما نتج عنه قرار مراقب المباراة بإلغائها".

وأضاف "احتساب اتحاد جدة فائزا 3-0 والمنع من لعب المباريات وفرض غرامة مالية كبرى عقوبات تنتظر سباهان".

وأتم "أنظمة الاتحادين الدولي والآسيوي تمنع وجود العبارات واللافتات السياسية والعنصرية والعرقية في المدرجات، فكيف إذا كانت على أرضية الملعب".

ماذا حدث؟

تم إلغاء مباراة اتحاد جدة السعودي أمام سباهان أصفهان الإيراني بقرار مراقب المباراة.

ورفض لاعبو الاتحاد النزول لأرض الملعب اعتراضا على ممارسات النادي الإيراني بوضع صور وتماثيل بعيدة عن مجال الرياضة.

وطلب اللاعبون من طاقم الحكام ومراقب المباراة إزالة الصور والتماثيل من ممر دخول اللاعبين لبدء اللقاء، ولكن دون استجابة وفقا لذات المصدر.

ويتواجد في المدخل المؤدي للملعب تمثال لـ قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني السابق، الذي قُتل في غارة جوية أمريكية في يناير 2020.

المباراة التي كان يفترض أن يستضيفها ملعب نقش جهان، كانت ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

ويلعب الفريقان في المجموعة الثالثة رفقة القوة الجوية العراقي وأولماليك الأوزبكي.

وفاز الاتحاد على أولماليك في الجولة الأولة بنتيجة 3-0، بينما تعادل القوة الجوية وسباهان بهدفين لكل فريق.

وحتى الآن فاز القوة الجوية على أولماليك بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية، ليتصدر المجموعة مؤقتا بانتظار نتيجة مباراة الاتحاد وسباهان.